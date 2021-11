Las campañas a favor y en contra de cara al próximo referéndum sobre la ley de urgente consideración (LUC) sigue cruzando a dirigente políticos. El fin de semana el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, aseguró que desde el Frente Amplio y el PIT-CNT se lleva adelante “una campaña berreta” por el Sí. Este miércoles, en una recorrida por Artigas, el candidato a la presidencia del Frente Amplio le respondió: “¿Invirtieron los 500 millones de dólares que la Facultad de Ciencias Económicas les recomendaba? No. ¿Hubo políticas compensatorias para abatir este déficit de pobreza? No. ¿Cuál de esas cosas es berreta?”.

En entrevista con radio Cuareim de Artigas, Pereira se dirigió a Lema: “Si sabe la realidad del país, la tiene que transformar. A mí no me eligieron para dirigir al Mides, lo dirigieron a él, si hay 100.000 nuevos pobres no hay desarrollo social, hay empeoramiento de las condiciones sociales. Hay que hacer una inversión grande en ese tema, porque la deuda social es muy cara, cada uruguayo que vive acá en Artigas y que está por debajo de la pobreza es una deuda social que acarrea el departamento por mucho tiempo. No es un problema de discutir conmigo, no lo voy a insultar porque ese no es mi estilo, vengo de formación cristiana, no creo en el insulto, creo en las ideas, si él cree en insultos que se haga cargo, dormirá en paz”.

Este domingo Pereira había apuntado contra la LUC y la vinculó con la pobreza. “La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la Rendición de Cuentas, que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 niñas y niños, ¿obra de quién son?”.

Ante esto Lema le respondió sobre la campaña y puntualizó: “Se está tratando el tema con mucha desconsideración. Acá, más allá de cifras, nunca hay que perder de vista que durante la pandemia hubo gente que la pasó muy mal”.

“Parece que en el Frente Amplio no se enteraron de que el 1º de marzo de 2020, cuando asumió el nuevo gobierno de coalición, casi 840.000 personas se encontraban en una situación vulnerable desde el punto de vista social y económico, a pesar de haber tenido una bonanza como la que todos conocemos”, afirmó Lema.

Otro de los actores que se refirió a la campaña fue el intendente de Canelones, el frenteamplista, Yamandú Orsi. Sin referirse particularmente a Lema, Orsi comentó este miércoles en rueda de prensa: “es bravo cuando uno entra a adjetivar. Yo puedo discrepar, por supuesto, en una campaña que se vota sí o no tiende a poner las cosas en blanco y negro. Tenemos que tener mucho cuidado con adjetivar o atacar a la persona. Yo puedo discrepar pero hay que contrastar números y datos y sobre eso está bueno. Ahora, calificar no es la mejor solución”.