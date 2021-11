No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que no hay una “explosión de la conflictividad” laboral y pidió “dejar de lado teorías conspirativas” para analizar el escenario, que es “parecido al de otros años prepandemia”. En diálogo con la diaria, manifestó que “hay que analizar la realidad como es” y se basó en el índice de conflictividad laboral que elabora la Universidad Católica del Uruguay, que reportó que el contexto de pandemia “fue de los momentos de menor conflictividad desde el retorno a la democracia”, según el jerarca.

El titular de la cartera de Trabajo dijo que la conflictividad laboral “es parte del paisaje normal de la vida democrática”. No obstante, consideró “injusta la evaluación que hace el movimiento sindical con respecto a la gestión de gobierno”, que “muchas veces construye”, al igual que “el Frente Amplio (FA)”, una “imagen de un gobierno que califica neoliberal, privatizador, que desmonta el aparato del Estado, que retrocede en derechos”, lo que “no se comparece con la realidad”.

“Lo cierto es que el gobierno no es eso, no tiene nada que ver con eso, no ha generado una política económica ni social que pueda identificarse con el neoliberalismo ni ha habido iniciativas privatizadoras ni ha habido retroceso en materia de derechos”, declaró.

En cuanto a las negociaciones de la novena ronda de Consejos de Salarios, Mieres manifestó que “hay 190 mesas instaladas que negocian sobre salarios que abarcan a unos 620.000 o 630.000 trabajadores” y el avance “viene con tiempos diferentes según los sectores”. Según dijo, “algunos pocos” ya cerraron la negociación, “otros están bastante avanzados, otros más retrasados y otros vienen más complicados”.

Dijo que se busca acelerar algunas reuniones por “razones obvias”, como que “se están negociando eventuales aumentos salariales de julio de este año, por lo tanto el día en que se cierra el acuerdo hay una retroactividad de aumento, entonces para el trabajador es una demora del ajuste de su ingreso y obviamente no está bueno”.

Consultado acerca de la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores, respondió que “el compromiso” del gobierno “es recuperar el salario real a la situación prepandemia” para 2024, es decir, llegar ese año al mismo nivel que había previo al coronavirus. Mieres dijo que “la pandemia generó una caída del poder adquisitivo”, pero también señaló que la actual pauta salarial marcada por el Poder Ejecutivo “implica una parte de la recuperación al final del período de la novena ronda”, y “en la décima [que será dentro de dos años] la idea es recuperar lo que falta”.

A su vez, indicó que en el rubro turístico, uno de los más afectados por la emergencia sanitaria y que “implica hoteles, restoranes, bares” y “algunos sectores de transporte”, habrá una ronda salarial “que se va a volver a replantear el año que viene” porque la de este año “es una pauta [de ajuste del salario] por debajo de la inflación”.

Por otro lado, Mieres destacó que el nivel de desempleo está “muy cerca” del que había antes de la pandemia y celebró que “no hubo una explosión de desempleo” durante la emergencia sanitaria. Además, dijo tener expectativas por “la reactivación del turismo” y de “todo el sector de la cultura” para “pasar por arriba de los datos previos a la pandemia”. “Volver a la situación prepandemia es un primer escalón, pero no nos deja satisfechos”, añadió el ministro.

la diaria consultó sobre los avances en la negociación colectiva a José Lorenzo López, electo vicepresidente del PIT-CNT el fin de semana pasado. El sindicalista manifestó que “lo que hay de avances en el sector privado es parcial”. Detalló que “ha sido despareja la situación” porque “algunos sectores”, que “son los menos”, pudieron cerrar sus rondas “con algo mínimo de crecimiento o de recuperación del salario perdido”, aunque “la mayoría” cerraron “con empate”, es decir que el convenio no significa una nueva pérdida pero tampoco una mejora, “y hay algunos sectores que van a quedar de nuevo con rebaja salarial”.

En el sector público, en donde López participa de las negociaciones por su rol en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, “en realidad va a empezar recién la negociación”, indicó. Recordó que en enero de este año hubo “un ajuste del salario de 4,41% cuando la inflación fue 9,41%”, así que lo que se busca esta vez es, “en principio, igualar con la inflación” de este año, “pero que empecemos a recuperar la pérdida de 5% que ya tuvimos”.

Sobre la caída del salario real, López expresó que “lo de la pandemia como excusa está difícil de sostener” a esta fecha, porque “la economía en el país está creciendo por encima de los niveles que el propio gobierno había proyectado”. “Aparte hay una cuestión que el Poder Ejecutivo debería poner en la balanza, que es la retracción de la economía en función de la pérdida salarial. Si pierden salario el sector privado y el sector público, por ende también se van a deprimir las jubilaciones y las pensiones, lo que va a generar que el mercado interno tenga menos proyección”, dijo, y agregó: “Ojalá el gobierno entienda estas razones, porque si no, evidentemente no va a quedar más que salir a las calles para movilizarse para encontrar caminos de entendimiento”.

López dijo que el PIT-CNT no ha tenido “problemas de diálogo con el gobierno” porque “cada vez” que se pidió una reunión “se ha realizado”. Sin embargo, dijo que el asunto no pasa por “el diálogo, es un problema de negociación y de llegar a acuerdos, y ahí estamos teniendo algunas dificultades”.

En diálogo con la diaria, Elbia Pereira, electa secretaria general del PIT-CNT y dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, criticó que “en el ámbito público aún no se ha dispuesto cómo recuperar lo perdido”, y percibe “dificultades”.