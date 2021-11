El XIV Congreso Nacional Ordinario del PIT-CNT, denominado “Compañeros Luis Iguini, Eduardo Platero, Carlos Bouzas, Graciela Espinosa, Héctor Zapirain”, finalizó con la elección de una nueva dirección que será encabezada por el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, Marcelo Abdala, como presidente, el dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, como vicepresidente, y de la dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, como secretaria general. Abdala se desempeñaba hasta el sábado como secretario general de la central de trabajadores, mientras que López ya había ejercido como vicepresidente anteriormente, cargo al que renunció en agosto de 2015, tras un fallo judicial a raíz de la difusión de un video en el que se visualizaba cómo varios funcionarios del INAU reducían a los internos en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili).

Dada la importancia que tiene la secretaría general en el PIT-CNT, la llegada de una mujer a este cargo es considerada como un avance en materia de equidad de género. A su vez, en la búsqueda de los equilibrios internos, se llegó a una terna que combina tres corrientes sindicales, la del Partido Comunista (Abdala), Articulación (Pereira) y En Lucha (López).

Antes de elegir a las nuevas autoridades, se aprobó mantener el modelo de dirección conformado por presidencia, vicepresidencia y secretaría general, moción por la que votaron 728 delegados. Por su parte, la moción que proponía pasar a una conducción conformada por coordinadores, obtuvo 241 votos.

En cuanto a la integración de la Mesa Representativa, tras un acuerdo en la Comisión de Candidatos el sábado, el organismo pasó de tener 44 integrantes a 48 titulares, con cuatro suplentes (ver recuadro). Por su parte, en la misma comisión se acordó aumentar una integración para el Secretariado Ejecutivo (SE) de 17 sindicatos titulares y cinco suplentes o alternos (ver recuadro). Esta integración debe ser ratificada por la nueva Mesa Representativa en su primera sesión, ya que el congreso no tiene potestades para designar al Secretariado Ejecutivo. De aprobarse esta integración, y de acuerdo a la actual conformación de las direcciones sindicales habría siete sindicalistas mujeres en el SE: Abigail Puig (Fuecys), Flor de Liz Feijóo (SUA), Elbia Pereira (Fumtep), Fernanda Aguirre (Sughu), Vanesa Peirano (Suanp), Valeria Ripoll (Adeom-Montevideo) y Patricia Rodríguez (Sifpom).

Previo al congreso, que se inició el viernes en el Palacio Peñarol, con un acto en el que Fernando Pereira presentó su renuncia a la presidencia del PIT-CNT y a la actividad sindical, para dedicarse a la campaña electoral por la presidencia del Frente Amplio, circularon tres documentos sobre balance y perspectivas, elaborados por las tres corrientes que tiene la interna de la central de trabajadores: la corriente sindical Gerardo Cuesta (Partido Comunista y Articulación), En Lucha (integrada por dirigentes de la COFE, Adeom-Montevideo, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, entre otros sindicalistas), y la Coordinación de Sindicatos o “grupo de los ocho” (integrado por dirigentes de la Unión Ferroviaria, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay y la Federación Nacional de Municipales, entre otros).

En las resoluciones de la instancia se hizo especial hincapié en algunos desafíos para la militancia como las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS), del próximo 28 de noviembre, donde se trabajará para el triunfo de la Lista 11, el referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), y la necesidad estratégica de convocar a un nuevo Congreso del Pueblo para definir los aspectos centrales de “un programa transformador para las grandes mayorías”.

Composición de la nueva Mesa Representativa del PIT-CNT Titulares:

Adeom (Asociación de Empleados y Obreros Municipales-Montevideo)

AEBU (Asociación de Bancarios del Uruguay)

AFCC (Agremiación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo)

Afinco (Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización)

AFJU (Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay)

AFPU (Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay)

Afur (Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República)

AFUTU (Asociación de Funcionarios de la UTU)

APU (Asociación de la Prensa Uruguaya)

ATES (Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria)

ATSS (Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social)

Aute (Agrupación de Funcionarios de la UTE)

COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado)

COT (Congreso Obrero Textil)

Fancap (Federación de Ancap)

Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria)

Ffipune (Federación de Funcionarios de Instituciones Públicas No Estatales)

Ffose (Federación de Funcionarios de OSE)

FNM (Federación Nacional de Municipales)

FOEB (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida)

Foemya (Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines)

Foica (Federación de Obreros de la Industria cárnica y afines)

Fopcu (Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay)

FTIL (Federación de Trabajadores de la Industria Láctea)

Fuecys (Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios)

Fumptep (Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria)

FUS (Federación Uruguaya de la Salud)

UTHC (Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas)

Onodra (Organización Nacional de Obreros del Dulce, Ramas y Afines)

SAG (Sindicato de Artes Gráficas)

Sifpom (Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo)

SIMA (Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines)

Sintep (Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada)

Soima (Sindicato de Obreros de la Industria Maderera y Afines)

STIQ (Sindicato de Trabajadores de la Industria Química)

SUA (Sindicato Único de la Aguja)

Supra (Sindicato Único Portuario y Ramas Afines)

Sughu (Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay)

Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos)

Sutel (Sindicato Único de Telecomunicaciones)

Suntma (Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines)

Sutcra (Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines)

Uaoegas (Unión Autónoma de Obreros y Empleados del GAS)

UF (Unión Ferroviaria)

UFC (Unión de Funcionarios del Codicen)

Unott (Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte)

Untmra (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines)

UOC (Unión de Obreros Curtidores) Suplentes o alternos:

Ucrus (Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos)

Adur (Asociación de Docentes de la Universidad de la República)

Cuttcee (Confederación de trabajadores de la televisión privada)

Mesa Coordinadora del Pan

La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad presentó una moción, que fue aprobada, que solicita a la Mesa Representativa que “realice los máximos esfuerzos para lograr la paridad en la designación de toda delegación y/o designación en representación” del PIT-CNT, y pide al mismo organismo que “discuta y resuelva sobre un paro general para el 8 de marzo”.

Además, el congreso resolvió rechazar por 689 votos contra 228 la expulsión del sindicato policial y este fue incluido como integrante del Secretariado Ejecutivo.

“La estrategia resultante es sumamente desafiante”

En diálogo con la diaria, el flamante presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, valoró como “un honor altísimo” su elección como presidente y dijo que se trata de “un compromiso” por “mantener y reforzar la militancia a favor de la causa de los trabajadores, y un sentido de mucha modestia espartana para generar algunas condiciones para fortalecer la dirección colectiva”. “No me siento por arriba de los demás compañeros de la dirección. Es una gran responsabilidad, pero siempre con los pies en la tierra, tratando de crear, recrear y fortalecer la unidad y la dirección colectiva”, agregó.

Sobre las resoluciones del congreso, Abdala dijo que “la estrategia resultante es sumamente desafiante”, “no para la actividad, se inicia ya, con la campaña a favor de la lista 11 por los trabajadores al directorio del BPS, con el referéndum por el Sí a la derogación de 135 artículos de la LUC, que nos pone de cara a dialogar con los tres millones de habitantes y a desplegar a lo largo y ancho del país a todo el movimiento sindical en esa campaña”. “Y después están los desafíos como la seguridad social, el trabajo del futuro, generar reglas de juego que sean protectoras de la vida humana en un mundo del trabajo que está cambiando mucho, fortalecer la participación de los trabajadores en la central, ir a un Congreso del Pueblo para implementar un programa de transformaciones que pongan en el centro al ser humano. Todas las resoluciones implican un desafío enorme y por eso la necesidad de un esfuerzo, de que toda la gente comprometida en el movimiento obrero participe en llevar adelante las resoluciones de este congreso”, consideró Abdala.

Pese a las diferencias, para el presidente del PIT-CNT, fue “un congreso de debate fermental pero sumamente unitario y respetuoso”, porque “el movimiento obrero es la unidad en la diversidad no es novedad”. “La unidad es un principio para defender nuestros intereses. Es una unidad de lucha y de concepción de clase”, concluyó.

Por su parte, Pereira dijo a la diaria que su elección significa “un desafío gigantesco” y que va a dar “el mayor de los compromisos por el bien de los trabajadores, del movimiento [sindical], y, por supuesto, de los ciudadanos y ciudadanas de todo el país”.

“Vamos a conformar equipos de trabajo, porque hay que hacer crecer a la central no solamente en afiliados y en filiales sino también en militancia, en trabajo permanente, en sostenimiento de principios, en discusiones, en luchas, en movimiento y en la calle, que es donde se acumula con el resto de la sociedad”, consideró.

Consultada sobre si su llegada al cargo representa un avance hacia la equidad de género, Pereira dijo: “el hecho de que las mujeres ocupemos espacios que hasta hace no tanto tiempo atrás era impensable es parte de una transformación cultural, que no solamente porque estemos en esos lugares se va a dar, no solamente con este hito o símbolo, porque no es por ahí. Es muy importante que entendamos que las mujeres tenemos mucho para aportar desde los lugares donde realmente se toman las decisiones. Ahí es donde queremos estar”.

Integración del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT Untmra (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines)

FUS (Federación Uruguaya de la Salud)

Sunca UNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos)

SUA (Sindicato Único de la Aguja)

FTIL (Federación de Trabajadores de la Industria Láctea)

Sutel (Sindicato Único de Telecomunicaciones)

AEBU (Asociación de Bancarios del Uruguay)

Fuecys (Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios)

Unott (Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte)

Fumptep (Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria)

Sifpom (Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo)

Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria)

COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado)

Adeom (Asociación de Empleados y Obreros Municipales-Montevideo)

FOEB (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida)

Afutu (Asociación de Funcionarios de la UTU)

Sughu (Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay)

AFPU (Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay)

Sintep (Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada)

Aute (Agrupación de Funcionarios de la UTE)

Supra-Suanp (Sindicatos de trabajadores portuarios)

Fancap (Federación de Ancap)

