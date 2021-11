Este martes los tres delegados del Frente Amplio (FA) que participaron del proceso de trabajo de un año en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) se reunieron con legisladores de la fuerza política para informar sobre el asunto. El viernes culminó el proceso con la aprobación de un documento final con recomendaciones para la reforma, que toma como base las propuestas consensuadas tiempo atrás por el oficialismo y que no fue acompañado por el FA, ni tampoco por el PIT-CNT y la representación de los jubilados.

Tras la instancia, habló en rueda de prensa el exministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien cuestionó la forma en que funcionó la comisión en esta última etapa, ya que “el documento se elaboró por los nueve miembros de la coalición de gobierno, lo hicieron solos”. Además, sostuvo que los delegados del oficialismo, nominados por los partidos políticos socios de la coalición y el gobierno, “dicen que no se hacen responsables de esas recomendaciones, lo que es avalado por el presidente [Luis Lacalle Pou] cuando dice que el documento no es vinculante; difícil negociar cuando una parte dice yo escribo esto pero no me comprometo”. La referencia de Murro es a que el futuro proyecto de ley que contendrá la reforma jubilatoria, debe ser enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo y no hay certezas de que sean tomadas las recomendaciones de la CESS.

Sobre las propuestas del oficialismo para la reforma, planteó discrepancias en “cinco cosas fundamentales”. Entre otras cuestiones, el documento final propone la suba gradual de la edad de retiro de 60 a 65 años —un año más por cada año calendario—, cambios en los cálculos paramétricos y el esquema de subsidios del sueldo básico jubilatorio, variantes en las reglas de inversión de las AFAP y un mayor peso del régimen de ahorro individual —que se extiende a las cajas paraestatales—, y un ingreso mínimo garantizado para todo residente en el país desde los 71 años.

“Son más años al barrer, tanto años de edad para jubilarse como años de trabajo [mínimos para tener causal jubilatorio]. La comisión avaló un estudio que dice que el 30% ni a los 70 años llega a juntar 30 [para poder jubilarse], entonces mucha gente de acuerdo a estas recomendaciones va a tener que esperar hasta los 71 años para cobrar un ingreso mínimo. Se aumentan las edades al barrer y también sube la edad para que las mujeres puedan acceder a una pensión por vejez”, declaró el ex jerarca frenteamplista.

Murro sostuvo que la única salvedad en el aumento de los años para el retiro son los militares, donde “se anunció un aumento de dos a cinco años pero eso se compensa a través de mejoras en la bonificación de los años efectivos de trabajo”.

También cuestionó que crezca el peso del régimen de AFAP, que se extiende a los trabajadores de las cinco cajas por fuera del Banco de Previsión Social: Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales. “Van a ir a un régimen mixto peor [que el actual]. Con más AFAP, más inseguridad y peores resultados”, indicó. A su vez, advirtió que hoy existen dos fondos con los ahorros de los trabajadores, uno para menores de 55 años y otro para mayores —que invierten en busca de rentabilidad en instrumentos de menor riesgo, por lo cercano a la jubilación—, y se propone ampliarlo a cuatro. “Esos cambios generarán una guerra de traspasos entre las AFAP, lo que son más riesgos y costos para las personas”, sumó.

El exministro dijo que según simulaciones hechas por el FA, hay casos en que comparando el régimen actual con el futuro, se rebaja entre 20% y 30% las jubilaciones; esto va a pegar en sectores medios del Uruguay”. En esa línea, indicó que “quienes aportan IRPF [impuesto a la renta de las personas fijas, que tienen el mínimo no imponible en 34.090 pesos] serán sensiblemente perjudicados si estas recomendaciones se hacen ley el año que viene”.

Pensando en el panorama de cara al 2022 y la discusión de los cambios jubilatorios, Murro opinó que “el gobierno va dejar esto pendiente hasta luego del referéndum, porque esta reforma no es buena; si lo fuera la usarían a favor”. Además, recordó que Lacalle Pou prometió “en campaña en 2018 y 2019 que a la gente que hoy estaba trabajando no les iba a cambiar las reglas ni aumentar la edad”, sin embargo “estas recomendaciones le aumentan al barrer los años de edad y de trabajo a más de un millón de uruguayos”.