El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust comentó este miércoles que no participó en la redacción del proyecto de ley que impulsó su partido para conceder prisión domiciliaria a algunos presos mayores de 65 años. Según comentó, “se discute si este proyecto no está pensado para los presos de Domingo Arena, y si lo ve de afuera, para mí que no trabajé en el proyecto, está pensado para los presos de Domingo Arena”.

Tal como está redactado el proyecto, se beneficiaría a más de 20 represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura. Jorge Pajarito Silveira, Jorge Charleta Gundelzoph y Eduardo Ferro son algunos de los potenciales beneficiarios de esta iniciativa, que está a estudio del Parlamento.

El diputado aseguró en una entrevista con la radio Sarandí que el proyecto que se discute actualmente en la Comisión de Constitución y Legislación “lo manejó el senado de Cabildo”, y agregó que para él “hay que elevarlo a 70 años” y que “busca algo que en casi todo el mundo es así”.

Sobre los motivos originales de este proyecto, Lust opinó: “Me parece que Cabildo Abierto es un partido político que tiene un importante flujo de electores de origen militar -no es un partido militar porque lo votó mucha más gente que los militares-, y no está mal que un partido político que se identifica con un sector de la población presente un proyecto de ley para beneficiar a ese sector de la población; lo que que hay que hacer es decirlo”.

El diputado afirmó: “Cabildo Abierto con total legitimidad puede presentar un proyecto de ley para liberar a los presos de Domingo Arena, que yo creo que están mal procesados, eso lo digo con mi opinión jurídica y eso podría haberlo hecho sin ningún problema. Pero creo que se hizo un proyecto genérico que a nadie se le hubiera ocurrido. Está presentado y veremos qué suerte tiene”.

Si bien el proyecto plantea algunas excepciones para la aplicación de esta medida, como que no podrían acceder al beneficio quienes estuvieran detenidos por violación u homicidio agravado, estas no aplican para los casos en los que haya transcurrido desde el momento en que se cometió el delito un tiempo equivalente a dos tercios de la pena máxima establecida para este delito. También se exceptúan los crímenes y delitos de lesa humanidad contenidos en la Ley 18.026 “que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley”, es decir, recién luego de 2006.

Para Lust, “los presos de Domingo Arena no están presos por violar los derechos humanos ni por delitos de lesa humanidad, están presos por abuso de funciones o abuso de poder, delitos que se castigan con menos de cinco años; esta gente va a seguir presa en sus casas, y después están los presos que cometieron delitos aberrantes”, que según confirmaron a la diaria fuentes especializadas en la temática, no quedarían exceptuados y este beneficio les correspondería.

Sobre la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura, Lust admitió que en los gobiernos del Frente Amplio se avanzó más porque “se hallaron los restos de algunos desaparecidos”, pero en su opinión se podría haber logrado más. Asimismo, el diputado aseguró que “el Ejército podría haber hecho más, la persona que enterró al desaparecido sabe dónde lo enterró y no lo dice”.

Lust pertenece al Foro de Montevideo pero no solicitó liberación de militares

El diputado admitió que forma parte del Foro de Montevideo, un grupo creado para propiciar “estudios académicos”, según definió Lust, pero él no firmó la carta que se le entregó al presidente Luis Lacalle Pou en la que se solicita la liberación de todos los presos militares de la cárcel de Domingo Arena.

“No la firmé. Primero, porque no quería aparecer como un político firmando la carta; segundo, porque en su texto hay partes con las cuales no estoy de acuerdo, y tercero, porque puede ser un pedido que le hace la ciudadanía, pero el presidente de la República no tiene competencia constitucional para hacer lo que se le pide”, justificó, aunque destacó como “muy valioso que un grupo de ciudadanos que están convencidos de lo que están pidiendo hayan hecho la gestión”.

Además de comentar su afiliación al Foro, Lust dijo en la entrevista que Cabildo Abierto le permitió “hacer política” pero él se considera “de origen nacionalista”: “Emocionalmente soy blanco, en un partido que nació ayer no puede uno tener un vinculo emocional. Dentro de Cabildo Abierto estamos abriendo un perfil que no está recorrido, es lo que estamos ofreciendo”.