La Junta Departamental de Durazno mantuvo el jueves una sesión de casi dos horas y media de duración para discutir el futuro de una investigación sobre el supuesto robo de una botella de whisky y una bandeja de sandwiches por parte del edil nacionalista Sebastián Charlo.

El presunto hecho se produjo el pasado 26 de noviembre, durante un brindis por el cambio de autoridades de la Junta. Charlo, que pertenece al ala sartorista del partido y había asumido la presidencia a mediados de setiembre, dejó su lugar ese día a Francisco Valetta. Durante el brindis por el cambio de autoridades, supuestamente recibió de manos de funcionarios municipales una botella de whisky y una bandeja con sándwiches, llevándoselos a su casa.

El 6 de diciembre, la prensa duraznense informó sobre el supuesto hecho sin dar nombres, aunque el propio Charlo se sintió aludido y posteriormente salió a hacer declaraciones públicas al respecto. El tema fue llevado a la Comisión de Asuntos Internos de la Junta y el presidente de la misma, Valetta, tuvo acceso a un video de las cámaras de seguridad del edificio en el que se muestra el momento en que Charlo recibe la botella y se la guarda en el saco. Este video fue exhibido durante la sesión, para que todos los curules pudieran verlo.

La actuación de la comisión no gustó en algunos ediles, que argumentaron que se estaban obviando varios aspectos formales para llevar adelante una investigación. Estos ediles presentaron una nota pidiendo que se conforme una comisión investigadora integrada por cuatro curules, uno por cada partido con representación en la Junta de Durazno, para investigar el tema. La votación fue negativa, ya que solo 12 de 29 ediles votaron por la creación de esta comisión.

Durante la sesión, hubo acusaciones cruzadas entre los ediles que pedían la comisión investigadora y los miembros de la comisión de Asuntos Internos. Entre los primeros se encuentra el edil colorado Edgardo Lerena, quien sostuvo que se estaba “condenando a una persona sin ser fiscales ni jueces”. “Si alguno vio una intención de dolo, agarra una computadora, escribe 10 palabras, se presenta en la Fiscalía y se hace responsable de la denuncia”, reclamó.

Lerena se quejó de que el video que muestra a Charlo llevándose la botella no estaba completo y apuntó contra el edil Valetta, acusándolo de haber borrado las filmaciones: “Que la Fiscalía revuelva la Junta, porque no se va a quedar con el videito. Porque el videito, usted (hablándole a Valetta) lo puede haber mandado a borrar todo también. Porque usted entró allá arriba, sacó lo que le servía y borró lo que no servía. Porque yo puedo acusar a cualquiera, si usted acusa a cualquiera”, afirmó.

“A mí lo que me duele es ya el enchastre natural que le proporcionaron sus mismos compañeros, aquellos que lo abrazaban y lo besaban cuando llegaba acá. Esos mismos, lo degollaron de parado. Yo, la verdad que cuando los vea venir, cambió de vereda. Porque en 22 años esto es lo peor que he visto en la Junta Departamental”, lamentó el legislador colorado, que en julio fue condenado a seis meses de prisión por estafa.

“Estamos haciendo una película de terror de nada. No sé por qué se la agarraron con este muchacho, que lamentablemente ya está escrachado en todos lados”, se quejó Lerena, quien posteriormente afirmó: “Ya vi esta película, sé cómo termina y prefiero ir a tomar mate con mi señora, que es más productivo que estar acá adentro”.

Por su parte, el edil nacionalista Santiago Icasuriaga, que integra la Comisión de Asuntos Internos, criticó la nota presentada por Lerena y los demás ediles argumentando que lo que se estaba haciendo en la sesión era “echar nafta al fuego”, ya que la Comisión nunca había hecho mención ni a la botella de whisky ni al edil Charlo.

“Nunca se trató de ladrón a nadie en la Comisión de Asuntos Internos, nunca se nombró la botella de whisky. Ahora, hace rato que todos los que presentaron la nota han hablado de Sebastián Charlo y de la botella de whisky. Creo que esto es lamentable (...) Incluso se iba a hacer una investigación administrativa sin que pasara por la Junta. Esto lo veo como un grave error, no sé con qué intención fue hecho esto contra el edil Charlo”, manifestó.

Por su parte, la también nacionalista Libertad Pintos afirmó que “los que dicen defender a este muchacho lo están poniendo en la picota. Y es lamentable que se esté tratando de involucrar a funcionarios que no tienen absolutamente nada que ver en este hecho. pero siempre el hilo se trata de cortar por el lado más fino”. Esto fue en respuesta a Lerena, que para ese momento ya había abandonado la sesión, quien minutos antes advirtió que en pocos días presentaría personalmente una denuncia en la Fiscalía “contra toda la Junta Departamental” para que fueran investigados tanto los ediles como los funcionarios.

Luego de la sesión, el edil Charlo dijo al programa “Las barbas en remojo” de Radio Yí que “se usó un medio para cobardemente ensuciarme, desviando la atención de temas que se quieren ocultar” y anunció que dejaría la bancada nacionalista ya que “hay una grieta” en ese sector del partido.

En Durazno, el Partido Nacional ha tenido una serie de cruces a la interna en los últimos meses, entre quienes apoyan al intendente Carmelo Vidalín y sus opositores.

Esto llegó a su punto clave luego de que Luis Martínez Menditeguy, que presidía la Junta, renunciara tras amenazar a la edila del mismo partido Daniela Moreira para que ingresara a votar el presupuesto y días después la calificara de “mongólica” durante la votación. Tras ese enfrentamiento, Charlo y y el también nacionalista Gabriel Díaz, que no están alineados con Vidalín, junto a Moreira iniciaron una ronda de conversaciones con ediles del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio para alcanzar una nueva mayoría de 16 ediles (de un total de 31) y votar cada año una presidencia de cada colectividad.

Ante esta situación, el Partido Nacional resolvió alinearse y votar en conjunto por la presidencia de Charlo en la Junta.