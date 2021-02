La intendenta de Montevideo concurrió el jueves al comité de base Nibia Sabalsagaray en la ciudad de Nueva Helvecia, acompañada por la senadora frenteamplista Silvia Nane, e invitada por el diputado Nicolás Viera y por José Manuel Arenas, presidente del Frente Amplio (FA) en dicha localidad coloniense, donde se viene realizando la exposición “50 años del Frente Amplio”. Allí se puede observar imágenes de la historia del FA desde el año de su fundación hasta la actualidad en el plano local y nacional.

En la exposición aparecen varios colibríes colgando que hacen referencia a hitos del FA. Cosse comentó cada uno de ellos: “Este es el basamento sobre el cual estamos discurriendo y sobre el cual está transcurriendo la pandemia; un basamento que es una red de telecomunicaciones, un sistema de salud, que es el Plan Ceibal, la ley contra la violencia de género, la ley de las 8 horas para los peones rurales. Esas son las bases sobre las que estamos parados”.

“Soy frenteamplista aquí y en cualquier parte del mundo”, dijo Cosse. “En este momento tengo la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo, pero más allá de eso, cuando los compañeros me invitan a un evento tengo que estar allí”.

Cuando se le preguntó si tenía vocación nacional respondió que tiene “vocación por las ideas y por llevarlas adelante y nunca olvidarse de las ideas, nunca confundirse”. “A veces la realidad puede ser un espejismo en algunos sentidos; yo trato de no confundirme y la clave es estar con los compañeros, por eso siempre sigo yendo a los comités, me reúno con todos los colectivos que puedo”, sostuvo. Agregó que no está en una carrera sino “en un camino, y en este momento tengo una responsabilidad enorme que es el gobierno de Montevideo y el bienestar en la medida de mis competencias”.

Cosse se refirió a la actualidad que vive el país por la pandemia y dijo que es un “momento serio de la historia”: “En unos meses se han perdido casi tantos trabajos como en los últimos cinco años; sólo en Montevideo se sirven 140.000 porciones por semana en 300 ollas populares y merenderos. Estamos en un momento serio de la historia, por eso son necesarias esta y otras acciones para acercar la historia a la gente, acercar la solidaridad, escuchar: la gente se está organizando”.

Consultada por la reciente polémica sobre el reparto de los alimentos recolectados por el FA en el marco de su aniversario, dijo estar convencida “de que estamos actuando apegados a derecho: la intendencia ha aceptado donaciones de empresas privadas a lo largo de su historia y vamos a aceptar cualquier donación, porque lo importante no es de quién viene, sino para quién va. De eso hay que hablar”. Según dijo Cosse, “son 26 toneladas de comida donada, así que estamos muy tranquilos”.

El jueves el colectivo Uruguay es Música emitió un comunicado en el que expresa la necesidad de una quita de impuestos y de la apertura de salas de la intendencia, entre otros reclamos. La intendenta dijo no haber leído el comunicado y sostuvo que tiene reuniones bastante a menudo con el colectivo. “Quiero decirles que tras las primeras conversaciones que tuvimos, la Intendencia de Montevideo emitió una resolución exonerando de impuestos a los espectáculos públicos que tuvieran hasta 800 espectadores y cuando tenían más, por ejemplo 1.200, los primeros 800 se exoneran y se les cobra por el resto”, dijo.

“Es un primer gesto. En un momento e que estamos todos en un clima económico de gran adversidad, sin embargo, la intendencia cree que es importante ayudarlos. Hicimos lo que pudimos, que es esa exoneración, pero vamos a seguir hablando”, afirmó.