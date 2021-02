El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, fue consultado el miércoles sobre los proyectos de ley que presentaron legisladores de su partido para tratar el tema de las personas en situación de adicción a diversas sustancias. Para el senador, el panorama actual “es un ‘arreglate como puedas’, en definitiva, [porque] hay ciertas respuestas, como el Portal Amarillo, pero son totalmente insuficientes”.

En diálogo con el programa Justos y pecadores, de Radio Uruguay, Manini Ríos comentó el proyecto de ley en el que trabaja el diputado Martín Sodano, dado a conocer hoy por El País, que establece la “internación compulsiva” de los adictos. “Estamos muy preocupados por la situación de los adictos, hemos recibido delegaciones de madres de adictos sumamente preocupadas y con un sentimiento de impotencia; en este país que un hijo caiga en el mundo de las drogas pasa a ser una tragedia para la familia y eso todos lo sabemos”, comentó el senador.

Manini Ríos aseguró que actualmente “hay una situación que es la del adicto, que no quiere internarse y que está causando daño poniendo en riesgo a sus vecinos, a su familia, y ese es el objetivo del proyecto del diputado Sodano: que a ese adicto se lo interne compulsivamente”.

Para el senador, se puede comparar la situación con la de una persona “infartando en la vereda: la ambulancia se la lleva y no le pide consentimiento, porque es un tema de salud evidente. En el caso de los adictos, estas personas no sólo ponen en riesgo su vida sino que ponen en riesgo la vida de quienes los rodean, y aquí no tenemos las herramientas para obligarlos a internarse. Esta ley busca esas herramientas”.

Manini Ríos opinó que “no hay que dejar librado sólo a la voluntad del adicto algo que le está generando daño y riesgo a quienes lo rodean”.

De todas formas, aseguró que el proyecto “tendrá una discusión profunda, basándose en el aporte de profesionales del tema”. “El proyecto se hizo con el aporte de psiquiatras y profesionales relacionados al tema y se va a enriquecer seguramente en la discusión”, sostuvo.

Además, señaló que una de las principales trabas del proyecto es la infraestructura, porque al día de hoy no hay lugares que puedan recibir esos posibles casos de internación compulsiva. “Eso pasa por presupuesto, pero el tema hay que encararlo de una vez por todas, no podemos seguir dejando que las familias se arreglen como puedan”, puntualizó.

El senador agregó que el tema de la adicción “repercute en otros aspectos que son sumamente caros para Uruguay, como la seguridad”: “No podemos desconocer que muchas veces el adicto termina en el delito. El tema de la seguridad tiene que encararse también considerando esto, no se puede ignorar este tema cuando todos sabemos lo que genera. Hay que crear muchos lugares de internación, más con los equipos, y eso requiere dinero”.

“Claramente el viento cambió” con los delitos

Manini Ríos dijo que la condena que obtuvieron las personas que agredieron a policías en Rocha marca “claramente que el viento cambió”. “Era impensable hace un par de años que se procesara al que agredía a la Policía, ese cambio de viento es el fin del recreo”, aseguró.

De todas formas, señaló que “sigue siendo excesivo el número de delitos, pero estamos en el rumbo adecuado”. Dijo que habló con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y le expuso algunas de las propuestas de CA, y en algunos casos ya se están implementando. Para el senador, a pesar de la baja en los delitos, “falta mucho por recorrer todavía para revertir los 15 años de medidas totalmente equivocadas que en materia de seguridad adoptaron los gobiernos del Frente Amplio”.

Asimismo, comentó que si los números lo justifican, está dispuesto a votar la extensión de la limitación al derecho de reunión, algo que se discutirá en el Consejo de Ministros del lunes 22.