La organización indígena de la sierra andina de Ecuador (Ecuarunari) convocó el lunes a una marcha hacia Quito para exigir el recuento de votos de las elecciones del 7 de febrero, por considerar que hubo fraude en contra del candidato presidencial del Pachakutik, Yaku Pérez.

En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Cuenca, de la que es oriundo Pérez, Carlos Sucozhañay, presidente de Ecuarunari, dijo que la movilización hacia la capital comenzará en la medianoche en cada uno de los territorios de las nacionalidades indígenas del país.

Asimismo, dijo que se ha organizado una caminata de indígenas hacia Quito, con el único ánimo de “defender la democracia”, según consignó la agencia de noticias Efe.

El dirigente indígena expresó que la medida se debe al anuncio del candidato conservador Guillermo Laso, quien decidió no aceptar finalmente el acuerdo que había alcanzado con Pérez para solicitar que se haga un recuento de votos en 17 de las 24 provincias del país. “Anuncio que, a partir de las 12 de la noche [de hoy], habrá una avanzada a la ciudad de Quito”, expresó Sucozhañay, tras advertir que el movimiento indígena, un sector de enorme poder de movilización en el país, no permitirá un “fraude electoral” ni que “jueguen con la voluntad popular”. Si no se diera paso a un proceso de escrutinio transparente, “el pueblo ecuatoriano se va a rebelar”, añadió el líder indígena tras asegurar que la Constitución del país garantiza el “derecho a la resistencia”.

Sucozhañay sostuvo que lo que hizo Lasso al desconocer el acuerdo es “burlarse del pueblo ecuatoriano” y desafió al grupo del candidato conservador a que, “si son claros, permitan hacer el recuento. ¿De qué tienen miedo?”. La marcha sobre Quito generó la reacción del alcalde de la capital, Jorge Yunda, quien afirmó: “No permitiremos más problemas que los ya tenemos”. De acuerdo a lo que informaron medios locales, el jerarca quiteño expresó que “ya tenemos suficiente con esta tragedia sanitaria, económica y sin vacunas”.

El acuerdo entre Pérez y Lasso aparentemente facilitaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptar el recuento, en un momento en que el escrutinio oficial inicial daba una ligera ventaja al conservador sobre el indígena por el segundo lugar, ya que ambos fueron superados por el progresista Andrés Arauz, afín al expresidente Rafael Correa, que quedó primero en las elecciones del 7 de febrero y ya tiene un lugar asegurado en la segunda vuelta que se celebrará el 11 de abril.

Pero en las últimas horas del domingo Lasso cambió su postura inicial. “Me ratifico en que se abra el 100% de las actas de Guayas y, si hubiere consenso con los demás candidatos, hasta 50% de las siguientes provincias: Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha y Bolívar, que inicialmente fueron mencionadas por el candidato Yaku Pérez”, expresó Lasso, de acuerdo a lo que informó el diario El Comercio.

El viernes Lasso y Pérez se habían reunido en la sede del CNE en Quito y llegaron a un acuerdo verbal para la revisión de 100% de los votos en la provincia de Guayas y de 50% en otras 16 provincias. Pero posteriormente Lasso dio a entender este domingo que Pérez intenta imponer condiciones. El exbanquero pidió entonces al CNE cumplir la ley y que los candidatos “formalicemos el acuerdo, por consenso, y no mediante la imposición de condiciones formuladas exclusivamente por uno de ellos”.