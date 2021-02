En medio de la incertidumbre que reina en la interna del Frente Amplio (FA) de cara a las elecciones internas previstas para este año, la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas de esta fuerza política emitió una declaración este martes en la que establece que “candidaturas múltiples y paritarias” en dicha contienda “deberían ser la expresión de nuestra real conformación ideológica y participativa”.

En la declaración, las frenteamplistas recuerdan que en la última elección interna del FA, en 2016, solo hubo candidaturas masculinas a la presidencia de la fuerza política, y señalan que “en la actual coyuntura existe ya un movimiento de apoyo a la conveniencia de una candidatura única”. Estos hechos, aseguran, “disminuyen la calidad democrática del evento”.

Según asegura la unidad, su reclamo se basa en los conceptos de “democracia y participación”. “Una democracia que desconoce más de la mitad de sus componentes no puede ser nunca plena”, advierte el grupo, que asegura además que el FA está en un “momento histórico” y tras su derrota electoral “tiene que hacer sus mayores esfuerzos para ampliar su democracia interna mediante la participación que coadyuda con la renovación”.

Además, la unidad resalta el “compromiso de género asumido”: “somos una fuerza política antipatriarcal, con un protocolo de violencia política basada en género aprobado, lo cual necesariamente tiene que garantizar la participación política de las mujeres”. Luego, se señala que el FA “no escapa a la tradición de su conformación de corte masculino que se reproduce en las instancias electorales”.

Finalmente, se reclama a la estructura militante que considere la propuesta, “que intenta aportar a la renovación, la participación y la justicia democrática”.

Por el momento, el único nombre que suena para la candidatura a la presidencia del FA es el del ex intendente de Canelones Marcos Carámbula, quien si bien en noviembre había decidido bajarse de la contienda al entender que no iba a ser candidato único, otros dirigentes como el ex ministro de Transporte Víctor Rossi y la senadora Lucía Topolansky siguen insistiendo con su postulación.