Tres días después de la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no terminó el escrutinio final de los votos, lo que está generando una situación de incertidumbre e inestabilidad en el país.

Según los últimos datos oficiales, el candidato Andrés Arauz, afín al expresidente Rafael Correa, suma 32,43% de los votos, lo que ya lo sitúa en la segunda vuelta del 11 de abril. Mientras tanto, Yaku Pérez, postulante del movimiento indígena Pachakutik, suma 19,65% de los sufragios y el exbanquero Guillermo Lasso lo sigue muy de cerca con 19,6%.

Pérez afirma desde el día de las elecciones que existió un fraude electoral en su contra. En esa línea, tanto él como el movimiento que lidera han protagonizado movilizaciones para exigir un recuento justo de los votos por parte del CNE.

Este miércoles Yaku Pérez se presentó en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, junto a un grupo de simpatizantes para conversar con las autoridades electorales del distrito, donde se concentra la mayor cantidad de votos que aún no fueron contabilizados.

En declaraciones a la prensa consignadas por el diario El Comercio, Pérez recordó que se había dicho que los resultados iban a estar listos el miércoles a mediodía, pero eso no se cumplió. “Oh sorpresa, suspendieron el reconteo. ¿Por qué? Porque nosotros denunciamos ayer en la noche y madrugada que se preparaba un fraude. Las comunidades del pueblo están molestas. Pachakutik hizo una convocatoria y he hablado este rato con mis compañeros. Vamos a agotar todas las instancias legales. No queremos sino la paz, queremos la paz”, expresó el candidato oriundo de la provincia andina de Azuay, de 51 años de edad.

Pérez aseguró que no están de acuerdo con movilizaciones que puedan irrumpir el orden público y la paz, pero al mismo tiempo expresó que “el pueblo está indignado al ver cómo descaradamente nos roban los votos, hemos tenido varias llamadas pidiendo movilizarse, yo les he dicho: ‘Por favor, compañeros, tengamos calma, queremos agotar todas las instancias legales 0146; no quiero que por causa del CNE haya un levantamiento”.

Por su parte el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, pidió este miércoles al CNE que entregue resultados confiables de los comicios generales del domingo. “El país necesita los resultados, pero también la total confianza en esos resultados”, afirmó Moreno dirigiéndose al CNE, en un discurso emitido por radio y televisión.

Moreno también pidió a las autoridades electorales que “atiendan todos los pedidos de revisión” de votos y que lo hagan “con la mayor transparencia”. El actual presidente, cuyo mandato culmina el 24 de mayo, también pidió a los candidatos que muestren “su vocación democrática y su máximo cuidado de la paz social”.

“Estamos en el objetivo de realizar un proceso transparente”, manifestó por su parte la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en declaraciones al canal de televisión Ecuavisa. La jerarca dijo que espera que “en las próximas 48 horas podamos terminar con el escrutinio”.