A partir del jueves, 171 comunas de todo Chile, 38 de ellas ubicadas en la Región Metropolitana de Santiago, volverán a estar en cuarentena total debido a la importante alza de casos de coronavirus que se vienen registrando desde hace semanas en el país trasandino. Prácticamente la mitad del territorio nacional, en el que viven más de 13 millones de personas de las 18,7 que componen el total de la población chilena, entrarán en esta nueva fase restrictiva, según informaron autoridades del Ejecutivo que encabeza Sebastián Piñera.

La medida se tomó debido a que la última semana los nuevos casos aumentaron 17% y en las últimas dos semanas, 36%, según detalló el ministro de Salud chileno, Enrique Paris. Esto ocurrió pese a que la campaña de vacunación en el país es una de las más avanzadas en la región, según consignó la cadena de noticias BBC. Sólo en las últimas 24 horas se detectaron 6.155 nuevos casos de covid-19 en el país y se registraron 80 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud.

“La cuarentena es dolorosa, difícil, pero dado el avance de la circulación viral tenemos que tomar estas medidas pensando en la salud de las personas”, dijo Paris. “Estamos comenzando una semana muy compleja”, advirtió, al tiempo que llamó a los chilenos a cumplir con las medidas de prevención e hizo énfasis en que “hay que mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarilla”.

Paula Daza, subsecretaria de Salud, explicó que se está atravesando “una situación compleja” en la que es necesario “disminuir la movilidad”. Como se mencionó, la campaña de vacunación en Chile es una de las más avanzadas de la región. En total, cerca de 15% de la población recibió las dos dosis de las vacunas y 29,3% accedió a una dosis. Pero justamente el éxito en este rubro es visto por las autoridades sanitarias como uno de los factores que están jugando en contra en este momento, porque se produjo una relajación en la población, lo que ambientó un repunte notorio de los casos.

En este marco, legisladores chilenos están considerando la idea de postergar los comicios marcados para los días 10 y 11 de abril, en los que se elegirá a los integrantes de la Convención Constitucional, quienes tendrán la tarea de redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la vigente, aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El tema se viene discutiendo desde hace algunas semanas, e incluso algunos legisladores llamaron al gobierno a ingresar una reforma constitucional, comprometiéndose a tramitarla rápidamente. Sin embargo, la voluntad en común es que el consejo asesor de la covid-19 sea el que entregue una recomendación formal, informó la radio Bio Bio. Uno de los senadores que se refirieron a esta idea fue el independiente Carlos Bianchi, quien dijo que desde el mundo de la ciencia se debe decidir suspender las elecciones y que los políticos deben acomodarse a esa visión.

El ministro Paris adjudicó toda la responsabilidad de suspender las elecciones al Congreso y el Poder Ejecutivo, y afirmó que su cartera no tiene esa potestad. “Nosotros consultamos a diferentes abogados y el Ministerio de Salud no tiene esa potestad. Si bien puede declarar la alerta sanitaria, que permite tomar algunas medidas como la cuarentena, no podemos tomar la medida de postergar la elección, ya que eso se considera una ley y mientras esté en funcionamiento el Congreso, es el Congreso el que debe conversar con el Ejecutivo para llegar a esa decisión”, declaró.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, la demócrata cristiana Yasna Provoste, comentó este lunes que la decisión de suspender las elecciones a causa de la pandemia debe ser tomada por la autoridad sanitaria. En una entrevista con la radio Pauta, Provoste indicó que una determinación de este tipo debe ser evaluada por la autoridad sanitaria del país y no por la política. “Una decisión como esta es responsabilidad de la autoridad sanitaria y no una responsabilidad política. Acá no cabe el cálculo político, aquí lo que cabe es la opinión de los expertos, y esta es una decisión sanitaria”, señaló.

Respecto de su rol como presidenta del Senado, dijo que buscará que “sea un espacio institucional para la rendición de cuentas de las autoridades”, por lo que convocará a una sesión especial sobre la gestión de la pandemia. Al respecto, dijo que este miércoles habrá una sesión especial en el Senado en la que el consejo asesor de la covid-19 expondrá sobre la situación epidemiológica actual en el país y entregará una recomendación formal sobre la conveniencia o no de realizar el acto eleccionario en este momento.