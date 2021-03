La noticia de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exoneró de impuestos a una empresa de Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sigue sumando idas y vueltas de declaraciones, aunque el jerarca haya renunciado a los beneficios en acuerdo con el presidente, Luis Lacalle Pou.

En la tarde de este lunes se reunió el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) y emitió una declaración en la que señala que la respuesta de renuncia a esos beneficios acordada por el mandatario y Alfie “deja de manifiesto que la misma es, por decir lo menos, reprobable”. “Ese acto confirma que incluso para estos gobernantes, la exoneración otorgada no se ajusta a la ética”, se subrayó.

El FA entiende “que la solicitud y el otorgamiento de estas exoneraciones no debieron haberse realizado” y “más allá de eventuales responsabilidades de otro orden que habrá que analizar”, condena por “falta de ética la actitud asumida” tanto por la titular del MEF, Azucena Arbeleche, como por Alfie.

“No puede obviarse la coyuntura en que se da esta exoneración: cuando micro y pequeñas empresas reclaman que se les terminó ‘la espalda financiera’ y piden créditos a tasa cero, tras un año de medidas insuficientes para hacer frente a la crisis económica que sufre el país. En ese contexto, los colegas del gobierno se conceden facilidades para sus inversiones privadas”, sostuvo el FA en el comunicado.

Además, la coalición de izquierda recordó que no es la primera vez que Alfie “se encuentra de los dos lados del mostrador”, ya que participó “en un proceso arbitral internacional contra el Estado uruguayo, al lado de la parte demandante”. Por lo tanto, el FA considera que Alfie “no debe continuar en su cargo” y que Lacalle Pou “debe actuar en consecuencia”. “El FA acudirá a todos los mecanismos institucionales para que se hagan efectivas todas las responsabilidades, políticas y jurídicas, que el caso justifica”, finaliza el comunicado.

Lacalle Pou vs el Partido Socialista

Antes de la declaración orgánica del FA, el Partido Socialista (PS) ya había pedido públicamente la renuncia no sólo de Alfie sino también de Arbeleche. En la mañana de este lunes Lacalle Pou fue consultado en una rueda de prensa por el asunto y contestó que “lo que está bueno es tener trazabilidad, resistir el archivo, y notoriamente en este caso no se resiste”, y agregó: “Estoy hablando del PS”. “Porque durante el gobierno del FA no me alcanzan los dedos de la mano para situaciones reñidas con la ley y con la ética, y todo el mundo quedó calladito”, sostuvo, y agregó que el de Alfie no es un caso similar.

“El contador Alfie en su estudio requiere un beneficio legal en 2019. No éramos gobierno. La comisión [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, Comap] que aprueba esos proyectos entiende que cumple los requisitos. La ministra de Economía lo firma porque es lo que asesora y recomienda la Comap, no tiene otra cosa que hacer. Y después Alfie, cuando surge esa resolución, renuncia al beneficio, cosa que me parece bien”, finalizó el presidente.

Ante esto, el diputado Gonzalo Civila, secretario general del PS, dijo en su cuenta de Twitter que “es triste que su defensa sea desviar el tema y acusar genéricamente a quien lo cuestiona” y que “la explicación sobre el trámite de Alfie es insostenible”.

“Si pasa, pasa”

A su vez, este lunes también se reunió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y emitió un comunicado en el que expresó su “solidaridad personal” con Alfie, “atacado de modo difamatorio por el PS por un procedimiento legal y ético de una tramitación iniciada durante el período de gobierno anterior”.

En diálogo con la diaria, Civila subrayó que el PS “no difama a nadie”, sino que hace “una valoración ética sobre la concesión de un beneficio tributario bajo la firma de una jerarca del gobierno hacia otro jerarca del gobierno”. “Se trata de los dos jerarcas con mayor responsabilidad en el manejo de la economía y de los fondos públicos, en un contexto de crisis profunda, con 100.000 nuevos pobres, 60.000 nuevos desempleados y 10.000 pequeñas y medianas empresas cerrando”, subrayó Civila.

Sobre los fundamentos del CEN colorado, dijo que el pedido exoneración ingresó, según lo señaló Alfie, en diciembre de 2019, “el mismo mes en que se anunció el equipo de Lacalle Pou que él integra”, pero al margen de eso, “todo el proceso y la resolución se dieron durante el gobierno actual”. Por último, Civila señaló que fue un típico caso de “si pasa, pasa”.