El presidente Luis Lacalle Pou afirmó esta mañana en una rueda de prensa que “no se resiste archivo” por parte de la oposición, luego de que el Partido Socialista exigiera las renuncias del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

En el acto por el Día Internacional de la Mujer organizado el por Instituto Nacional de las Mujeres, Lacalle Pou fue consultado por el pedido que el Partido Socialista hizo el 6 de marzo, luego de que se conociera que Alfie fue beneficiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la exoneración de impuestos a su empresa Isaac Alfie Stochek. “Lo que está bueno es tener trazabilidad, resistir el archivo, y notoriamente en este caso no se resiste”, planteó, y agregó: “Estoy hablando del Partido Socialista”.

Tras ser consultado sobre por qué el [PS] no resiste el archivo, el presidente afirmó: “Porque durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de la mano para situaciones reñidas con la ley y con la ética, y todo el mundo quedó calladito”. Y añadió que el de Alfie no es un caso similar.

“El contador Alfie en su estudio requiere un beneficio legal en 2019. No éramos gobierno. La comisión [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones - Comap] que aprueba esos proyectos entiende que cumplen los requisitos. La ministra de Economía lo firma porque es lo que asesora y recomienda la Comap, no tiene otra cosa que hacer. Y después Alfie, cuando surge esa resolución, renuncia al beneficio, cosa que me parece bien”, indicó Lacalle Pou.

Reacción socialista

Tras conocer las declaraciones del presidente, el secretario general del PS, Gonzalo Civila, dijo en su cuenta de Twitter que “es triste que su defensa sea desviar el tema y acusar genéricamente a quien lo cuestiona” y que “la explicación sobre el trámite de Alfie es insostenible”.

Civila planteó que “el propio Alfie dice que [la fecha en que hizo el trámite] fue en diciembre de 2019, el mismo mes en que Lacalle anunció que sería el director de OPP”, y se preguntó por qué la ministra firmó una exoneración a un jerarca del gobierno “sin siquiera advertir el problema ético y político”.

No corresponde discutir nuestra ética, probada en 110 años, con el Presidente, ni vamos a dedicarnos a otros archivos. Es triste que su defensa sea desviar el tema y acusar genéricamente a quien lo cuestiona. La explicación sobre el trámite de Alfie es insostenible. Abro hilo — Gonzalo Civila López (@gonzacivila) March 8, 2021

El caso

“Cada vez es más claro que Arbeleche y Alfie deben renunciar. Y el gobierno ‘que ya no tenía excusas’ ni iba a ‘hablar más de herencias’ debe hacerse cargo de sus responsabilidades en lugar de atacar a los demás y sembrar división”, concluyó Civila.

El 4 de marzo se conoció que el MEF había firmado, con fecha 11 de febrero, una resolución que exoneraba hasta 401.000 pesos de IRAE a la empresa de Alfie.

Horas después de conocerse la noticia, Alfie informó a la diaria que resolvió renunciar a estos beneficios. “Entre mediados y fines de 2019 realicé una inversión en mi estudio profesional y en diciembre de ese año, dentro de la ley y al amparo de un decreto del año 2007, como es usual y cualquiera puede hacerlo, presenté el proyecto para obtener los beneficios generales de la ley. Resoluciones similares son comunes y se enmarcan dentro de las normas que nos rigen”, sostuvo.

De todos modos, dado que la aprobación del proyecto por parte de la comisión asesora llegó cuando era director de OPP, resolvió renunciar a sus beneficios “de común acuerdo con el presidente de la República”, según manifestó.