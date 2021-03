La ley de urgente consideración (LUC) determinó, entre otras cosas, la conformación de una comisión de expertos para la reforma de la seguridad social. Con plazos límites fijados, el grupo deberá enviar un primer informe al Poder Ejecutivo en marzo, luego de que se pospusiera la fecha original en febrero. la diaria informó el jueves que el oficialismo se encamina a aprobar sólo con sus votos el diagnóstico elaborado porque tanto la oposición como las organizaciones sociales no apoyarán la propuesta

A nivel legislativo, la coalición de gobierno también tiene un escollo. El senador nacionalista Jorge Gandini reconoció las futuras dificultades que tendrán para hacer que Cabildo Abierto (CA) apruebe modificar la Caja Militar, una de las que serán reformadas. En diálogo con el programa Mejor hablar, de M24, el legislador sostuvo que no hay otra vuelta respecto de la reforma de Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, porque tiene un problema de “financiamiento”. Mencionó que hay tres posibilidades en juego: “O se cobra menos la jubilación, o le descuentan más, o trabajan más años”. “La gente vive más años. La Caja Militar tiene un problema estructural porque sabemos todos que el personal militar que tiene actividad especial se jubila muy joven y entonces eso también impacta. Todo eso está sobre la mesa”, apuntó.

Luego señaló que el Frente Amplio gobernó 15 años y no modificó el sistema en su totalidad. No lo hizo, acotó, porque “no es fácil”. “Meterse con esos temas nunca es fácil, y somos conscientes de que la propuesta no va a ser sencilla y que la construcción de consenso incluso dentro de la coalición va a ser muy complicada”, apuntó.

“Vamos a tener que tener muchas conversaciones con CA”, dijo Gandini, y explicó que ese partido “tiene una visión diferente a otros [socios] de la coalición”. “No es fácil construir consenso”, apuntó.

En relación al funcionamiento de la coalición, Gandini dijo que se trata de cinco partidos diferentes que compitieron en octubre de 2019 y volverán a competir en 2024. Destacó que se votó en conjunto la LUC y el Presupuesto, y ahora “apareció el tema forestal”, que no estaba en el programa “Compromiso para el país”. El jueves, tal como informó la diaria, se reunirá la comisión especialmente creadapara buscar una alternativa al proyecto de ley forestal presentado por CA, que tiene media sanción de Diputados y deberá tratarse en el Senado.

“No me preocupa para nada que haya conferencias de prensa, propuestas diferentes, visiones diferentes, porque somos partidos diferentes y tenemos que marcar cada uno sus visiones y perfil. Vamos a competir. Lo valioso es si votamos juntos o separados. Hasta ahora hemos votado juntos”, agregó.