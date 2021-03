El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió este lunes la primera dosis de la vacuna de Sinovac contra el coronavirus. Al salir del vacunatorio, en el hospital Maciel, habló con la prensa sobre la situación de la pandemia y se refirió a los reclamos que han surgido de varios sectores, incluso científicos y médicos, de tomar medidas más profundas para reducir la movilidad y los contagios.

En declaraciones recogidas por Subrayado, el mandatario admitió que la situación sanitaria es “complicada” y que se está “presionando sobre la última barrera, que son los CTI, que no hace sólo a la infraestructura, sino a los que están ahí, todos los equipos que tienen que estar pendientes de salvarle la vida a la gente”. “Es un momento complejo”, advirtió.

No obstante, afirmó que el gobierno “no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco” y “no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad”. “Si seguimos tirando la piolita, si seguimos tomando medidas, lo que se va a pedir, entonces, es cuarentena obligatoria”, consideró Lacalle Pou, y reafirmó que “no va a haber cuarentena obligatoria, desde el punto de vista del gobierno”.

Por otra parte, según consignó la radio Montecarlo, el jerarca aseguró que escucha los planteos de las gremiales médicas, como el Sindicato Médico o la Federación Médica del Interior (FEMI), pero señaló que las decisiones que ha adoptado tienen “un anclaje muy fuerte en la ciencia” y “en lo que uno estima como gobernante que puede tener eficiencia o eficacia” para reducir los contagios. “Yo me reúno con todo el mundo. Lo escucho al Sindicato Médico, lo escuché cuando me vino a pedir cuarentena obligatoria hace más de un año, escuché ahora que piden medidas más restrictivas, sé que ayer tuvieron contacto con gente de distintos partidos, estuve reunido con la FEMI; no es por falta de escuchar”, apuntó.

Lacalle Pou defendió las medidas que se adoptaron en el último Consejo de Ministros, la semana pasada, las cuales, consideró, tuvieron “cierta dimensión”. Mencionó la suspensión de las clases, “con todo lo que ello conlleva”, y la suspensión de los servicios no esenciales en la administración pública, “sumado a otras medidas”. “Nosotros creemos que si eso es acompañado con las conductas personales sería suficiente”, opinó, y añadió que “en actividades protocolizadas, donde se cumple el protocolo, no hay contagio”, sino que el contagio se produce en “actividades donde uno es más laxo, donde se relaja en su conducta”.

El mandatario afirmó que espera “que con las medidas que fueron tomadas hace cinco días dentro de diez días tengamos reducción de la movilidad, que nosotros la seguimos, y que los contactos no presionen los contagios”. Asimismo, afirmó que espera que no se presionen más los CTI, “que es la preocupación más grande que tiene el gobierno”, aseguró. Ayer, los CTI alcanzaron una ocupación de 35,6% e ingresaron al nivel rojo, el de mayor riesgo de funcionamiento, según el GACH.