El último informe público del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que contiene recomendaciones integrales de medidas de salud pública para combatir la pandemia de coronavirus está fechado el 7 de febrero de 2020. Ya en aquel documento el GACH evaluaba que Uruguay estaba en una etapa de transmisión comunitaria del virus de nivel 3, y planteaba dos escenarios posibles a futuro: que el nivel de contagios se mantuviera estable o decreciera; o que se incrementara. Este último escenario fue el que finalmente primó. A comienzos de febrero, Uruguay tenía un promedio de 500 casos y 7,7 fallecidos por día, mientras que la última semana alcanzó un promedio de 1.800 casos diarios y 15,3 fallecidos por la enfermedad.

En febrero, el GACH planteó una serie de medidas previendo este escenario. Algunas de ellas fueron recogidas por el gobierno en las restricciones dispuestas esta semana. Por ejemplo, el cierre de cines y teatros; el cierre de gimnasios; la suspensión de clases en educación secundaria; y el teletrabajo en el sector público.

En cambio, otras fueron desestimadas no sólo en febrero sino también en el contexto de un escenario extremo como el alcanzado en las últimas semanas. Por ejemplo, disponer que los bares y restoranes sólo estarán habilitados para realizar entregas a domicilio; limitar el tiempo de atención al público de los comercios no esenciales; considerar un límite de aforo en el transporte departamental; suspender los eventos sociales; suspender los torneos profesionales y amateurs; decretar el teletrabajo obligatorio del sector privado en actividades no esenciales; prohibir que se salga de los departamentos, en particular hacia y desde aquellos que tienen alta densidad de casos; y restringir la circulación por vía pública en horarios determinados (por ejemplo, de 0 a 6 AM), salvo para trabajadores esenciales.

Además, el gobierno desestimó la recomendación del GACH de mantener las clases presenciales en educación inicial y primaria; en el más extremo de los escenarios, el GACH planteaba que las clases en estos niveles pueden suspenderse “en períodos de corta duración”. Pero el gobierno aún no ha anunciado un plan de retorno a la presencialidad después de Semana de Turismo.

El Poder Ejecutivo comandado por el presidente Luis Lacalle Pou tampoco atendió las recomendaciones del GACH de disponer medidas específicas de apoyo a individuos “social o médicamente vulnerables”, más allá de la resolución de duplicar los montos de la tarjeta Uruguay Social y de las canastas alimentarias.

.