El exvocal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por Cabildo Abierto (CA) Enrique Montagno cargó contra el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA) en una entrevista que brindó a El País, días después de la filtración de una conversación con el exmilitante cabildante Adrián Puppo y de su posterior renuncia. Montagno afirmó que hay un “arreglo” entre ambas fuerzas políticas para que “no salga ninguna auditoría” de las que inició el gobierno de Luis Lacalle Pou en distintos entes del Estado, entre ellos, ASSE.

“Recibimos comentarios de funcionarios de que muchas auditorías que se habían iniciado fueron encajonadas. Eso es lo que se habla en ASSE”, afirmó el exjerarca en diálogo con el matutino. Consultado sobre qué razones habría para ocultar las auditorías resueltas por esta administración, Montagno respondió que “hay un arreglo entre el Partido Nacional y el Frente”, porque “no puede ser que no salga ninguna auditoría en ningún ente del Estado”, y consideró que este acuerdo podría ser “una forma de convivencia”, como hubo “en otros años”.

Dirigentes de ambas fuerzas políticas negaron las declaraciones de Montagno. El presidente del Honorable Directorio del PN, Pablo Iturralde, dijo a la diaria que da “por descontado” que “ningún miembro” de su partido “entra en un acuerdo de ese tipo ni con el Frente Amplio ni con nadie”, y el senador nacionalista Jorge Gandini opinó que el coronel retirado deberá probar su afirmación, que calificó de “temeraria”: “No me consta ninguna de las dos cosas: ni que haya convivencia ni que se hayan encajonado [las auditorías], pero deberá fundamentarlo”, afirmó. Gandini señaló que este martes la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado recibirá al sucesor de Montagno, Julio Micak, y consideró que “a lo mejor puede aclarar algo” del tema.

“No me consta ningún acuerdo ni veo indicios de que exista. Es una afirmación temeraria de la que tendrá que hacerse cargo y probarla. Si lo hubiera, a mí me interesaría mucho conocerlo”, agregó Gandini, y aseguró que lo “alarmaría” que se hubiera propuesto “un acuerdo de esa naturaleza”. El legislador dijo que mantiene la confianza en el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y en el vicepresidente del organismo, Marcelo Sosa, y que no tiene “ningún elemento para sospechar ni dudar”. “Son declaraciones, una vez más, temerarias, de un exdirector que no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones”, apuntó.

En tanto, su par nacionalista Sebastián da Silva manifestó que “hablar de un acuerdo entre el FA y el PN para evitar las auditorías es un delirio místico”. “Creo que hay un dato de la realidad y es que las auditorías están atrasadas, [y] las que han salido fueron pocas; el tema es que el día tiene 24 horas y las urgencias están a la orden del día”, analizó. Para Da Silva, pensar que su partido va a “borrar con el codo” lo que prometió en la campaña “es un delirio místico”, y aseguró que “no hay ningún tipo de acuerdo” con el FA, sino “todo lo contrario”.

Desde filas frenteamplistas también se desestimaron las afirmaciones de Montagno. El senador y vicepresidente del FA José Carlos Mahía dijo a la diaria que lo manifestado por el cabildante “es un disparate” y opinó que esta salida “obedece a una lógica de enfrentamiento interno por reparto de poder en la coalición de gobierno, a la que el FA es totalmente ajeno”. Mahía aseguró que “jamás” se consideró un acuerdo de este tipo: “Si tienen cuentas en la coalición de gobierno, que se las cobren entre ellos”, aseveró, en referencia a la molestia manifestada por varios integrantes de CA por la desvinculación de 30 funcionarios por decisión de Cipriani. Asimismo, opinó que el Parlamento deberá “buscar a fondo la verdad sobre este tipo de prácticas clientelares” que develó Montagno, lo cual podría hacerse mediante una comisión investigadora.

El senador Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) opinó que las declaraciones de Montagno, así como las de Cipriani, “no hacen más que mostrar una falta total de profesionalismo en la gestión del Estado”. “Todas las declaraciones son lamentables, desde las valoraciones que hace sobre las auditorías hasta las acusaciones en sus propias filas”, consideró el legislador, y cuestionó que los enfrentamientos en el prestador público de salud se produzcan “en medio de una pandemia, cuando día a día mueren uruguayos”.

En tanto, para el senador socialista Daniel Olesker, las auditorías “no salen, igual que las investigadoras en el pasado, porque no encontraron nada. No tienen qué decir, esa es la verdad de la milanesa”, afirmó en diálogo con la diaria. Asimismo, Olesker señaló que las declaraciones de Montagno son “descabelladas, como todas las que ha hecho”, y afirmó que “no tiene ningún sentido un acuerdo con el PN en el momento en que estamos confrontados en todo el terreno con ellos”. “Obvio que no hay un acuerdo y que no tendría sentido ese acuerdo”, aseguró.