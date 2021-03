Cabildo Abierto (CA) está “sorprendido” y “no descarta ningún tipo de acción” tras la decisión del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de desvincular a unos 30 funcionarios que según su presidente, Leonardo Cipriani, habrían ingresado a la institución sin la aprobación del organismo, con el aval del coronel Enrique Montagno, el vocal del directorio en representación de CA que renunció a su puesto la semana pasada. El alejamiento de Montagno se produjo luego de que se conociera una conversación que mantuvo con el exmilitante cabildante Adrián Puppo.

En una conferencia de prensa que brindó este lunes, Cipriani detalló que se destituyó a jerarcas relacionados con contrataciones irregulares en SAME 105, el Hospital de la Costa y el hospital Saint Bois. Entre ellas se encuentra la directora del Centro de Salud Ciudad de la Costa, Mercedes Menéndez -hermana del diputado de CA por Tacuarembó, Rafael Menéndez-; la directora del hospital Saint Bois, Teresa Sanabria, y el gerente general de la Comisión de Apoyo de ASSE, Alen Machado Acosta.

Las fuentes de CA consultadas por la diaria coincidieron en que las declaraciones de Montagno -que se jactó de haber conseguido 135 cargos en el prestador de salud público y trató a Cipriani de “politiquito”- fueron, por lo menos, “desafortunadas”, pero resaltaron que se trató de una conversación privada y cuestionaron que el directorio haya resuelto la destitución de algunos funcionarios cuando varias de las resoluciones pasaron por el directorio y tienen la firma del propio Cipriani. No obstante, el presidente de ASSE había dicho ayer que además de los jerarcas removidos, los 30 funcionarios que fueron separados del cargo no habían tenido el aval del directorio.

El senador Raúl Lozano, uno de los tres representantes de CA en la cámara alta, habló de “caza de brujas” y una actitud “de revancha o venganza” por parte del jerarca, y afirmó que el tema va a ser tratado en el seno del partido, donde se van a evaluar “las medidas a adoptar al respecto”.

“No descartamos ningún tipo de acción”, sostuvo Lozano al ser consultado por la diaria sobre cómo procederá CA luego de las medidas adoptadas por el directorio de ASSE. El legislador destacó que las manifestaciones de Montagno fueron “de tipo personal” y “grabadas de forma ilegal”, y opinó que fueron sucedidas por “una especie extrañísima de caza de brujas” contra un grupo de trabajadores. “He estado averiguando sobre las personas que están expulsando de ASSE y todas ellas tienen contratos firmados por las autoridades correspondientes. No sabemos bien por qué se toma esta medida, que nos parece totalmente arbitraria y fuera de lugar; nos parece una ligereza de procedimiento que realmente llama la atención”, reflexionó Lozano.

Por otra parte, el senador señaló que “la gente que están echando es gente de abajo”: “No están echando cargos de confianza, [o] con sueldos altos, están echando gente con 25.000 pesos de sueldo y los están dejando en medio de la pandemia sin trabajo”. Lozano acusó a Cipriani de ser “insensible” por dejar “familias en la calle” sin fundamentos sólidos. “Nos consta que no son todos de Cabildo ni nada por el estilo, son trabajadores comunes”, agregó.

Aunque opinó que fue una buena decisión que Montagno diese un paso al costado, el diputado de CA Menéndez defendió la idoneidad de su hermana como directora del Centro de Salud Ciudad de la Costa e indicó que ingresó apenas hace diez días al cargo. Mercedes Menéndez -que este martes de tarde no había recibido la confirmación de su cese- es licenciada en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay y magíster en Psicoinmunoneuroendocrinología por la Universidad de Favaloro (Argentina), y fue “una de las personas que propuso CA en esa dirección, que le correspondía al partido”, señaló el legislador. “El partido propone a lo mejor que tiene en determinados cargos y las decisiones se toman en el directorio, con el estudio del perfil de cada persona”, explicó.

CA propuso a Julio Micak como sucesor de Montagno en ASSE El senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, informó a radio Monte Carlo que propuso al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el nombre del coronel retirado Julio Micak para suceder a Montagno en ASSE. Micak se desempeñó en el área de capacitación de oficiales en administración y logística de insumos médicos y equipamiento básico en la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas y participó en varias misiones de Naciones Unidas. “Seguramente a la brevedad se va a llevar al Senado el pedido de venia para que pueda asumir lo antes posible y continuar con el trabajo que venía realizando Montagno”, apuntó Manini en declaraciones a la citada radio. En tanto, Lozano dijo a la diaria que posiblemente la venia se vote en el plenario del jueves.

En tanto, el diputado Eduardo Lust aseguró que tiene “documentación que prueba que a las personas que son destituidas por Cipriani las nombró Cipriani”. “Montagno, al ser vocal, no firmaba ninguna resolución del directorio. Es decir que Cipriani no sabe lo que firma o está mintiendo”, acusó el legislador. En ese sentido, se manifestó a favor de que se cree una comisión investigadora, a la que “habrá que llamar a Cipriani y mostrarle el documento y preguntarle si es falso o verdadero”, sostuvo, en referencia a una de las resoluciones firmadas por el jerarca.

No obstante, respecto de las declaraciones de Montagno, Lust afirmó que “independientemente de que crea que estaba haciendo una buena gestión, es incompatible estar en el cargo de director de una empresa pública y expresar lo que expresó de la conducción del gobierno sobre temas de salud”, si bien consideró que “el que lo indujo, por decirlo de alguna forma, a hacer esas declaraciones, es una persona expulsada de CA, que puede haber tenido mala fe”.

El coordinador de la bancada de diputados de CA, Martín Sodano, coincidió en que “CA actuó como tenía que actuar en su momento” al pedirle la renuncia a Montagno, pero subrayó que se trató de “una conversación privada grabada de forma ilegal”, y que “es el pensamiento personal de él; no es cómo funcionó la administración ni cómo piensa CA”, aseguró. “Si miramos lo que fue la administración de Montagno al frente de ASSE, no dice lo que dijo él en palabras. Me parece que el funcionamiento de ASSE para la población, que es lo que a mí me interesa, fue excelente”, argumentó.

Por otra parte, sostuvo que “ninguno de los cargos -que van a ser desvinculados- fueron inventados, sino que son cargos que existen y que le correspondía cubrir al partido. Todos los partidos tienen cuotas de cargos en todas las direcciones de todos los entes públicos de todo el país, eso es más viejo que el agujero del mate”, apuntó. Asimismo, Sodano reprochó que se diga que es “un disparate” que CA tenga “30 cargos en ASSE” habiendo obtenido “270.000 votos [en las elecciones nacionales] y siendo uno de los socios más fuertes de la coalición”.

Desvinculados, no destituidos

Fuentes de ASSE explicaron que en este caso se debe hablar de “desvinculación” y no de “destitución”, porque al tratarse, mayormente, de funcionarios presupuestados, lo que se hace es retirarlos del cargo de responsabilidad y que vuelvan a su función de origen, por la cual ingresaron en primera instancia a ASSE. No obstante, también hay trabajadores contratados que ingresaron a través de la Comisión de Apoyo, a los que se les cesarán los contratos por haber ingresado “de una forma totalmente arbitraria” y sin integrar las listas que se generan de los concursos, explicó el representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Pablo Cabrera.

“Al trabajador presupuestado que fue asignado a una tarea de responsabilidad por el directorio, lo que el directorio hace es desvincularlo de la responsabilidad. Si hubiera que plantear una destitución (que no es el caso), primero tiene que pasar por un proceso sumarial y demás, lo cual lleva un tiempo”, sostuvo Cabrera. Los casos restantes son cargos “que habían sido definidos directamente en la Comisión de Apoyo, sin haber pasado por ningún tipo de llamado a concurso”, agregó. Estos son cargos de asistencia, como choferes, administrativos y telefonistas.

Respecto de las designaciones de algunos de las jerarcas que ahora serán desvinculados, las cuales llevan la firma del propio Cipriani, Cabrera explicó que “lo que se entendió es que las definiciones de colocar la responsabilidad política [en esas personas] estaban atadas a planteos que hizo uno de los miembros [Montagno], y en este momento se entiende que no está dada esa confianza política por la que se designa, y por eso se retira el cargo”. En otras palabras, al retirarle la confianza a Montagno, el directorio les está retirando la confianza a esos funcionarios.