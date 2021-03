El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) se reunió este jueves para evaluar la resolución de la Mesa Representativa del PIT-CNT que el miércoles decidió suspender a la organización hasta al próximo congreso de la central sindical. La resolución, que tuvo 14 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones, se dio después de que varios sindicatos entendieran que el gremio de policías se había pronunciado en contra de decisiones tomadas por el pleno del PIT-CNT. En particular, porque el Sifpom defendió a los efectivos que participaron en la disolución de la aglomeración en la plaza Seregni, el pasado 1º de noviembre, se pronunció a favor de la ley de urgente consideración y estableció que no se plegará a la campaña del PIT-CNT para derogar 135 artículos de la ley.

La resolución de la Mesa Representativa del PIT-CNT, y la poca diferencia registrada en la votación, generaron diversas reacciones.

Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, se pronunció en Twitter: “Que un sindicato sea suspendido por defender sus trabajadores, trabajadores que se demostró en la Justicia su buen accionar, sólo puede ser motivo de orgullo, y que entendimos la verdadera esencia de lo que es ser un sindicato, sin banderas políticas, sin ideologías que separen”. Asimismo, agradeció las “miles de muestras de solidaridad” que recibió el gremio.

Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló del tema con el programa En perspectiva. Opinó acerca del mensaje de Rodríguez y dijo que “si se entiende por banderas políticas el hecho de que el PIT-CNT tenga una definición partidaria… El PIT-CNT no tiene partido político, pero si se entiende que no tiene definiciones políticas es un error. La central obrera lucha por un programa de desarrollo nacional y por una sociedad sin explotados ni explotadores. El movimiento social no es apolítico; no tiene partido, pero defiende el interés integral de la clase trabajadora”.

La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), que Abdala representa, votó en contra de la suspensión. “Eso no significa que no tengamos divergencias con los compañeros, pero cuando las hay entre trabajadores hay que apelar a la conversación, a provocar síntesis, que haya movimientos, y mucho más cuando se trata de una organización sindical que actúa en un medio del mundo del trabajo, porque el policía es un trabajador, pero no tiene la misma cultura sindical, colectiva y de lucha de otras organizaciones”, resaltó.

Además, opinó que el diálogo entre los demás sindicatos y el de los funcionarios policiales se tiene que dar en “un proceso de cambio cultural”, porque “no se resuelve administrativamente”.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, comentó en Doble click que también votó en contra porque, a su entender, “los trabajadores policiales tienen derecho a sindicalizarse, y quien se sindicaliza en Uruguay debería estar afiliado al PIT-CNT. Hay una decisión de un organismo superior al de la presidencia y la tengo que respetar, pero al mismo tiempo anuncio que voy a trabajar para revertirla, para reconsiderarla y que salga negativa, porque para mí [esa decisión] no ayuda al movimiento sindical”.

Sobre esta posibilidad, aseguró que desde su punto de vista es posible la reconsideración y que se modifique la decisión que se tomó el miércoles. Según pudo saber la diaria, está confirmado que en la próxima Mesa Representativa se presentará una moción para reconsiderar la suspensión, y hay suficientes votos a favor de esta postura.

Tras la reunión de evaluación de este jueves, Rodríguez, que también recibió en el correr de la tarde a Pereira, dijo que el miércoles había sido un “día triste para el movimiento sindical”, pero que el jueves había sido “otro día”, “en el que se fueron dando muchas situaciones”, “fue cambiando la postura de muchos compañeros”, y el Sifpom recibió “el apoyo muy grande de la gente, sobre todo de los gremios que no estaban, porque fue una Mesa a la que faltó mucha gente, una Mesa atípica”, según declaró a Subrayado. “Todos nos dijeron ‘no se vayan, que si quieren vamos a hacer otra Mesa y a revertir esto’. Y la verdad es que los que nos querían sacar, creo que lograron el efecto contrario, porque nos fortalecieron, porque recibimos apoyo. No hay que dejar que gente que en realidad no evoluciona, que tiene sólo ideas de odio y que no construyen ni al movimiento sindical ni a nada, ni a la sociedad en su conjunto, se adueñen de esos espacios. En el PIT-CNT hay que trabajar para que sea representativo de todos, no importa de qué trabajo sea, de qué religión sea, de qué partido político”, agregó la dirigente.

Inaceptable

“Es inaceptable desde todo punto de vista que se pueda expresar que la Policía es represora”, aseguró el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, consultado sobre la suspensión del Sifpom al cierre del acto de graduación de cadetes de la Policía Nacional, evento al que acompañó al presidente Luis Lacalle Pou. “Me parece una equivocación que se elija a un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber”, dijo el ministro. También cuestionó que se lleve adelante un “proceso de eliminación de personas sindicalizadas, en este caso, simplemente por ejercer la autoridad, su función y su trabajo”. “Yo, como ciudadano uruguayo, discrepo con esa decisión”, concluyó.