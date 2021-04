El miércoles de tarde se reúne la Mesa Política de Cabildo Abierto (CA), que está integrada por todos sus legisladores y ministros. Entre los temas a tratar, hay dos que requieren una definición por parte del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos. Uno es el proyecto de ley que el Frente Amplio (FA) presentó la semana pasada para suspender el plazo de entrega de firmas contra la ley de urgente consideración (LUC) mientras rijan restricciones al derecho de reunión, y el otro el que penaliza a quienes violen medidas sanitarias modificando el artículo 224 del Código Penal, que fue presentado a fines de marzo de 2020 por los representantes del Partido Nacional (PN) Mario Colman y Javier Radiccioni, ya tiene media sanción y fue votado el jueves por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

La iniciativa presentada por el FA surgió a propuesta de la comisión prorreferéndum, ya que entiende que la situación de la pandemia se agravó en comparación con el año pasado, y eso impide a las organizaciones y los militantes desarrollar la tarea con normalidad.

Tanto el PN como el Partido Colorado ya rechazaron apoyar la iniciativa, por lo que el FA depende de CA para que se apruebe el proyecto. Si bien el miércoles tomarán la posición definitiva, el senador de CA Raúl Lozano adelantó a la diaria que ve “difícil” que apoyen el proyecto, porque directamente “viola la Constitución”. Según argumentó, el artículo 79 de la Carta Magna establece que el recurso de referéndum contra una ley se puede interponer dentro del año de su promulgación, que en el caso de la LUC se cumple el 9 de julio.

Lozano señaló que no deja de ver “el problema de que con la pandemia se dificulta la recolección de firmas”, pero insistió con que “está la Constitución de por medio”. “Aparte, han podido juntar firmas. Creo que en realidad el problema más grande es que no llegan a las firmas [requeridas], y piden ampliar el plazo. Y en vez de empezar a juntar las firmas inmediatamente, en julio, recién empezaron en diciembre. Eso también es responsabilidad de quienes llevan adelante la campaña”, sostuvo.

Por su parte, Lozano se refirió al proyecto modificatorio del artículo 224, y dijo a la diaria que si bien la idea de la coalición es votar el proyecto en el Senado, entre los cabildantes hay distintas visiones que requieren análisis. Su postura es que se le podría hacer una modificación al proyecto en el terreno, para que “el espíritu de la ley no se pierda o no dé lugar a que pueda ser desviada”.

Con la modificación del artículo 224 del Código Penal (Daño por violación de las disposiciones sanitarias), el proyecto quedó redactado así: “El que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para evitar la introducción al país o la propagación en su territorio de una enfermedad epidémica o contagiosa de cualquier naturaleza, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. A juicio de Lozano, la palabra “peligro” puede dar lugar “a distintas interpretaciones”, por lo tanto, se debería buscar otra forma de redactarlo, para que el delito quede más específico.

A su vez, la diputada cabildante Elsa Capillera dijo a la diaria que piensa lo mismo que Lozano. Según sostuvo, al proyecto hay que “releerlo y releerlo”, porque si bien “sólo se va a penalizar a aquellos que organizan fiestas” y no a todas las personas que violen las disposiciones, “porque sería impracticable”, el punto clave también está en la palabra “peligro” y hay que dejar “muy claro” a qué se refiere. “Yo en este momento estoy en la rambla, y tengo a las personas a 300 metros de mí, y estoy sin tapaboca, al aire libre. No me van a mandar presa por eso”, ejemplificó, y agregó que quizás “se esté exagerando un poco más de lo que es”.

¿Más medidas para restringir la movilidad?

Estos dos temas que se debatirán el miércoles en la Mesa Política de CA no son excluyentes. Lozano dijo que seguramente se hable de la situación de la pandemia, aprovechando que uno de los integrantes del órgano partidario es Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. Uno de los puntos de debate de estos días en la opinión pública es si se debe restringir más la movilidad o no para disminuir los contagios. Lozano dijo que le gustaría saber qué es lo que se propone concretamente, porque “lo que se dice” respecto de la baja de la movilidad “es medio global”, pero nadie expresa “qué es”.

El senador subrayó que “ya hay algún indicio” de que se viene “aplanando” la curva de contagios, aunque lamentó el número de fallecidos de los últimos días, porque es “impresionante”, pero acotó que son pacientes que tuvieron la enfermedad varios días atrás. Por lo tanto, auguró que “ahora se va a empezar a aplanar” la cantidad de contagios, en particular por el plan de vacunación, que va “a un ritmo digno de elogiar”. Para Lozano, en junio ya se van a ver “resultados concretos” de la vacunación.