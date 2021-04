El viernes el presidente Luis Lacalle Pou recibió a los ministros colorados de Ambiente, Adrián Peña, y de Turismo, Germán Cardoso, ya que el Partido Colorado (PC) quería transmitirle al presidente tres líneas de acción, según contó este lunes Peña en una entrevista en En perspectiva.

Según explicó, por un lado se le planteó el tema de las restricciones, “entendiendo claramente que hay una complejidad” en la toma de esas decisiones por el impacto en la economía, según señaló. “Lo que veníamos solicitando era ver la posibilidad de ajustar lo más que se pueda, en el marco de lo complejo de estas decisiones, a la línea que venía proponiendo el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario]”, señaló.

Consideró que medidas “como el cierre de bares” y habilitarlos como delivery “es una de las restricciones que entendemos que se pueden aplicar”. Dijo que a juicio del PC “podría haber un mayor control sobre la movilidad en la madrugada, lo que no supone que las personas no puedan trabajar pero sí algún control mayor. Por otro lado, el movimiento entre departamentos, de repente con algunos controles de ruta y demás”, añadió.

En segundo lugar, mencionó que con el presidente se refirieron a la comunicación de esta situación: “Gran parte de las decisiones individuales tienen que ver con lo que está pasando y parece ser que allí no tenemos real conciencia del momento que estamos viviendo, y quizás fortalecer con alguna campaña un poco más fuerte la cuestión de comunicación podría ser importante”, opinó el ministro.

En tercer lugar, contó que se planteó el “aspecto político: tratar de abrir el abanico lo más amplio posible en cuanto a la consideración de estos temas”, en relación a convocar a la oposición en este punto, algo que consideran “muy relevante”.

Según Peña, “el presidente fue muy receptivo”. “Nos dejó claro en todo momento que él es consciente de la situación, que tiene estas medidas encima de la mesa todo el tiempo, que no está parado desde la necedad o de decir que aquí estoy y esto es inamovible”, pero a la vez que considera que “hoy no hay demasiado margen para medidas que sean efectivas en cuanto a la reducción de la movilidad en términos reales”; por ejemplo, que “seguramente mucha gente de la que no vaya a los bares va a ir a otro lugar”.

Según Peña, Lacalle Pou “está abierto” a tomar otras medidas, “en tanto viene monitoreando día a día la situación”. Opinó, en ese sentido, que “no hay demasiada diferencia entre lo que se ha planteado, lo que planteamos nosotros y eventualmente lo que plantea el GACH”, y acotó que “cada decisión es compleja porque trae otras consecuencias”.

Para el ministro es relevante “ver esto en clave de país”, y consideró que ha habido “un proceso de politización de la pandemia” que a su entender es negativo. “Creo que la polarización es mala, y mucho peor en un tema de este tipo, y me parece que hay que desandar este camino, y que los actores políticos tenemos que hacer un esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias”, opinó, y en esa línea consideró que es “una muy buena noticia la reunión del presidente con los intendentes del Frente Amplio” (FA) prevista para este martes.

“Me parece que es una muy buena señal, muy positiva y que hay que avanzar en ese camino”, afirmó, ya que “el FA representa a 40% de la población, es el partido más votado en primera vuelta”, dijo, e insistió en que de todas formas aspiran a “un diálogo más formal con todos los partidos políticos”. “Hubo circunstancias que lo hicieron inviable por lo menos en lo inmediato, yo no adjudico responsabilidades a esto, pero ha habido de ambas partes involucradas en el diálogo comunicaciones o expresiones que no han contribuido. Ese camino tenemos que ir desandando”, opinó.

La interna de la coalición

Respecto al diálogo a la interna de la coalición de gobierno, Peña reiteró que el PC considera que debe haber “una mesa en la que puedan estar representados todos los sectores”, y opinó que el estilo de conducción de Lacalle Pou, radial porque se vincula bilateralmente con los representantes de los partidos que integran la coalición, “seguramente no es el estilo al que aspiraba el PC”. Pero pese a esto, señaló que “es cierto que las cosas se miden por los resultados y le está dando buenos resultados al presidente este tipo de manejo”. “En lugar de una reunión de gobierno tiene tres, pero el gobierno funciona”, señaló.

Si bien dijo que hay “diálogo permanente y fluido” entre el presidente y el PC, Peña consideró que “un ámbito de discusión colectivo haría que afináramos mejor en muchos temas y generaría una mejora en la coordinación política, eso es lo que proponemos”.