Las ollas populares y su gestión volvieron a ser foco de cuestionamientos, luego de que este lunes por la noche la Olla Popular Palermo fue visitada por dos canales de televisión y en las notas sus integrantes lucieron camisetas con la palabra LUC tachada, en alusión al referéndum que busca derogar la ley de urgente consideración. Esto derivó, entre otras cosas, en varios comentarios en redes sociales de actores políticos que cuestionaron el accionar, entre ellos el diputado Martín Lema: “¿Cuál de los dos mensajes que quieren transmitir pesa más para ellos? ¿El mensaje político o el llamado a colaborar? No queda claro y no vale todo”.

Además de Lema, los senadores nacionalistas Graciela Bianchi, Sebastián da Silva y Jorge Gandini criticaron la forma de actuar de los integrantes de la olla. De hecho, Gandini compartió una imagen de los voluntarios y se limitó a escribir: “A las pruebas me remito.... y tengo muchas más”.

También hizo referencia a esta situación Jesús Graña, uno de los coordinadores de la organización Uruguay Adelante, que firmó la semana pasada un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para proveer de alimentos a alrededor de 300 ollas y merenderos. En declaraciones a En perspectiva este martes, Graña comentó que su organización se diferencia de la Coordinadora Popular y Solidaria de ollas populares y merenderos, que nuclea a unas 150 ollas de Montevideo, porque ellos trabajan “más bien como plenarios de índole política”, mientras que desde Uruguay Adelante se busca “facilitar insumos para la olla de la forma más eficiente posible”.

Para Graña, “la coordinadora tiene muchos más puntos de importancia en la sociedad que sólo la comida”. “Uruguay Adelante se viene enfocando en solucionar temas de ollas; la coordinadora, por devenir del tema social que viene, tiene muchos más temas que sólo la comida”, expresó. Además, cuestionó: “Cuando salís a la prensa a reclamar comida y son seis personas vestidas con el mismo dibujo adelante, ¿cuál es el mensaje que querés transmitir? ¿El de ver cómo conseguís comida? ¿Por qué el Estado usa cierto operador privado? ¿O en realidad estás haciendo una campaña a favor de otra movida que un cierto partido político está buscando?”.

Para el coordinador de Uruguay Adelante, esa organización, a diferencia de la coordinadora de ollas, logró “sacarles el tema partidario a las ollas populares y lo transformamos en una emergencia alimenticia”. “Para mí lo más importante es que haya comida en una olla popular y no que haya comida y a su vez al costado una papeleta para firmar”, sostuvo.

Por su parte, la olla popular de Palermo emitió un comunicado este lunes en el que aseguran que vieron la oportunidad de estar en televisión como una forma de “mostrar nuestro trabajo, que no es sólo hacer la comida, y solicitar los apoyos que nos permiten seguir adelante”. “Además de esto, no pensamos que teníamos que esconder que como colectivo, desde el año pasado y luego de muchas charlas y reflexiones, decidimos que la ley de urgente consideración es inconveniente , regresiva y que a quienes más afecta es justamente a las personas que a lo largo y ancho del país comen en ollas populares”, dice el comunicado, que finalmente agrega: “¡Claro que hacemos política! Política social, no partidaria. Denunciamos la profunda desigualdad social que empuja al hambre a miles de personas. Tomamos partido por quienes siempre pierden, por los más vulnerados no aceptamos que se mercantilice la vida ni que la precariedad sea la norma”.