“Venimos intentando ponernos de acuerdo. Estamos más cerca”, dijo a la diaria un integrante de la coalición de gobierno sobre el proyecto que deroga la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a estudio en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados.

El miércoles la bancada de la coalición se reunirá para analizar la iniciativa y llegar a un consenso. En principio, habría acuerdo para aprobar varios de los artículos que generaban discrepancias; los integrantes de la coalición prevén aprobar la iniciativa en mayo, informó el viernes El País.

A pesar de las intenciones del Poder Ejecutivo de aprobar la iniciativa el año pasado, la discusión sobre la llamada nueva Ley de Medios se empantanó por diferencias que tenían los integrantes de la coalición y las dificultades para avanzar en el tratamiento del proyecto debido a la pandemia.

Si bien se ha llegado a buen puerto en la discusión, todavía hay distintas miradas sobre algunos de los artículos que estaban en debate, por lo que la intención es continuar las negociaciones, dijo una fuente a la la diaria.

En particular, todavía no hay acuerdo sobre el artículo 14, que habilita la transferencia de licencias de cable a empresas extranjeras. Para este artículo se manejan tres posibles alternativas: que el Poder Ejecutivo pueda realizar excepciones -algo que no suscita apoyo de todos los integrantes de la coalición-; una segunda opción es habilitar la transferencia pero con límites de licencias; y, en tercer lugar, se evalúa prohibir la transferencia de licencias. En la cúpula del Partido Colorado (PC) analizan en estas horas el artículo y aseguran que este punto es “neurálgico”.

Otro de los artículos en los que había distintas visiones es el que determina la retransmisión de señales locales. Durante el análisis en la comisión el año pasado, el diputado colorado Martín Melazzi planteó sus reparos con esta disposición porque no disponía que fuera una obligación la retransmisión por parte de los canales de aire y tampoco una alternativa para resolver eventuales controversias. Según supo la la diaria, se maneja como posibilidad que las partes (canales abiertos y cables del interior) lleguen a un acuerdo en los próximos días y, a partir de allí, evaluar si es necesario revisar la legislación.

Los que sí

A pesar de estos matices, los integrantes de la coalición llegaron a un acuerdo respecto a varios artículos. En el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo se aumentaba de tres a ocho la cantidad de licencias de radio y televisión abierta que podía acumular una persona física o jurídica privada. Tanto Cabildo Abierto como el PC estaban de acuerdo en modificar el límite. Según informó El País y confirmó la diaria, los legisladores aprobarían un sustitutivo que habilitaría a que se pudiera tener cuatro licencias en la capital y seis en el interior.

También se arribó a un acuerdo respecto al artículo que prohíbe que los titulares de licencias de servicios para televisión paga puedan al mismo tiempo brindar servicios de internet, informó el matutino el viernes. En la nueva redacción, Antel no queda obligado a prestar su infraestructura o redes a los interesados y, según supo la diaria, los cables tendrían tres opciones para dar servicios a internet: usar sus propias redes, desarrollar sus propias redes o contratar el uso de redes de terceros.

Por otra parte, habría acuerdo en aprobar el artículo 17 tal como está redactado. Dicho artículo determina que es incompatible tener licencias de radio y televisión abierta o para abonados y ser titular al mismo tiempo de televisión satelital.