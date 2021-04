A días de la segunda vuelta del domingo, sigue siendo alto el porcentaje de votantes que manifiesta no apoyar a ninguno de los candidatos a la presidencia de Ecuador, el correísta Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso. Según el último sondeo de la consultora Cedatos, los indecisos representan 28,8% de los votantes, y el porcentaje crece a 32,9% entre los menores de 25 años.

En estas elecciones los votos en blanco y anulados tienen un peso político especial porque el candidato que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, Yaku Pérez, del Movimiento Pachakutik, llamó a anular el voto después de quedar afuera del balotaje.

Los resultados de primera vuelta del 7 de febrero fueron muy disputados, y durante días Lasso y Pérez quedaron al borde del segundo puesto, y por lo tanto de la posibilidad de competir en el balotaje con Arauz. Finalmente, el recuento de votos dejó en segundo lugar a Lasso con una ventaja de 0,35% frente al líder indígena.

Pérez puso en duda ese resultado y pidió que se revisara el escrutinio en algunos distritos, pero las autoridades electorales rechazaron ese pedido y la candidatura de Lasso a segunda vuelta fue ratificada. El Movimiento Pachakutik llamó entonces, en protesta, a anular el voto.

En esa primera vuelta electoral el economista Arauz logró una amplia ventaja de 32,72%, muy por encima de Lasso, con 19,74%. Sin embargo, desde entonces el crecimiento electoral del empresario que lidera el movimiento Creando Oportunidades (Creo) fue mayor al del candidato correísta.

Si bien Arauz, que se postula por la coalición Unión por la Esperanza (Une), pudo forjar su candidatura con el apoyo de los seguidores del expresidente Rafael Correa, también lleva la carga de que este dirigente genera resistencia en un sector de los votantes ecuatorianos.

A esto se agrega el voto indeciso o nulo de parte de la izquierda, lo que aumenta la incertidumbre a la hora de prever resultados. Las encuestadoras aparecen divididas al respecto, con una leve ventaja para uno u otro de los candidatos. La consultora Cedatos arrojó en su última encuesta una intención de voto de 52% para Lasso y 48% para Arauz. Otra consultora, Market, muestra un escenario de empate técnico entre los dos, con 50% de apoyo a Arauz y 49% para Lasso. En cambio, Arauz aparece con ventaja en los estudios de las consultoras Clima Social, Perfiles de Opinión y Eureknow, según informaron las agencias AFP y Europa Press.

Estos estudios toman en cuenta también los votos anulados. Para Eureknow, Arauz encabeza la intención de voto con 48%, frente a 41,5% de Lasso. A su vez, Clima Social atribuye 34,1% al candidato correísta frente a 27% del empresario guayaquileño, y Perfiles de Opinión también le da una ventaja, de 37,87%, al candidato de Une, y una intención de voto de 30,19% al de Creo. Para esta última encuestadora, el voto anulado se aproxima a 25% y el voto en blanco a 7%.

La postura de las organizaciones indígenas sufrió un sacudón en los últimos días, después de que el sábado el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, le declarara su apoyo a Arauz en un acto político. La Conaie es buena parte de la base de votantes de Pachakutik.

“Economista Andrés Arauz, nuestros presidentes [de las nacionalidades indígenas] se han manifestado y lo han posicionado hoy ya presidente del Estado plurinacional”, dijo Vargas. “Pase lo que pase, venga lo que venga, señor Andrés Arauz, economista, tienes el apoyo de todos”, agregó, de acuerdo con la agencia Efe, señalando a líderes indígenas de la Amazonia que también estaban presentes allí. La declaración de Vargas causó malestar en otros dirigentes de la Conaie, y esta organización ratificó el domingo su llamado al “voto nulo ideológico”.

Para el Consejo Nacional Electoral, esta convocatoria no va a tener impacto el domingo. El vicepresidente de ese consejo, Enrique Pita, dijo que “los ecuatorianos quieren participar, quieren opinar, votar por quien ellos anhelan que sea el presidente de la República. No creo que vaya a tener ningún impacto esta promoción del voto nulo, ya sea porque lo promueva la Conaie, Pachakutik” o alguna otra organización, dijo. Pita recordó que en primera vuelta también hubo políticos que llamaron a anular el voto y esto no tuvo consecuencias.

En cambio, para otros analistas, como el polítólogo César Ulloa, en esta elección, que tiene resultado incierto, el voto anulado puede incidir. En declaraciones a la agencia Efe, Ulloa dijo que los dos candidatos de la segunda vuelta tienen sectores de la población que los rechaza y entre sus desafíos está el de conquistar a quienes no los apoyaron y a los ecuatorianos que ya en primera vuelta votaron anulado, que fueron casi el 10%.