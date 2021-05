El diputado colorado Felipe Schipani concurrió este miércoles a la Comisión de Salud de la cámara baja para explicar los detalles del proyecto “Pase verde”, que presentó en abril y que habilita a empresas a restringir el derecho de admisión a personas que se hayan vacunado.

La iniciativa, que consta de cuatro artículos, faculta a los responsables de espacios privados de acceso público y espectáculos públicos a limitar el acceso a personas que no acrediten haberse vacunado contra la covid-19, salvo quienes por “prescripción médica u otra circunstancia acrediten la imposibilidad de hacerlo”. Los responsables de los lugares deberán colocar “avisos alusivos” que “den cuenta de su decisión” y, en el caso de espectáculos, se deberá avisar previamente. La ley se aplicará solamente durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

En la exposición de motivos, Schipani hace referencia a los postulados del filósofo John Stuart Mill, quien señalaba que “el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás”. Según sostuvo en la iniciativa, este principio guía el proyecto de ley porque, a su juicio, “vacunarse no es sólo una cuestión de libertad individual, sino también una responsabilidad que tenemos como integrantes de una sociedad”.

“La vacunación no sólo repercute en la salud de la persona que se inocula, sino que también influye en la salud del resto de la sociedad. Una persona puede decidir no operarse de una apendicitis y morir, pero puede decidir no vacunarse en una pandemia y, además de poder contagiarse y morir, también les puede generar la muerte a otros”, se argumenta en el proyecto.

El legislador argumentó que, en el marco de la “libertad responsable”, el gobierno optó por no establecer la obligatoriedad legal de la vacunación. “El ejercicio de ese derecho tiene en este caso consecuencias negativas directas en la salud pública, de modo que resulta absolutamente necesario que sea la ley la que establezca mecanismos para proteger la salud de las personas potencialmente vulneradas”, sostiene Schipani en la iniciativa.

Sobre este punto, en diálogo con la diaria, el diputado colorado expresó que, al igual que no se implementó la obligatoriedad de la vacunación, “el ejercicio de este derecho tampoco será obligatorio”. “No estamos obligando a nadie, cada empresario definirá qué hace. Lo que va a pasar es que va a haber lugares que lo exijan y otros que no”, apuntó.

Schipani dijo que el Poder Ejecutivo también está estudiando la iniciativa y en la cámara alta el senador nacionalista Jorge Gandini ha planteado en la Comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria la necesidad de avanzar en este sentido. “No estamos inventando nada”, dijo, y explicó que se han implementado medidas similares en Israel y en la Unión Europea.