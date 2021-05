Luego de que sus cuentas en Facebook, Twitter y Youtube fueran suspendidas, los asesores de Donald Trump adelantaron que el expresidente de Estados Unidos estaba preparando una plataforma propia para publicar contenido. Eso fue lo que ocurrió el 4 de mayo, cuando se lanzó From the desk of Donald J. Trump, donde el político continúa afirmando la teoría del fraude electoral en las elecciones de 2020.

Inicialmente, no se trata de una nueva red social, como aseguró su asesor Jason Miller a fines de marzo, ya que la característica principal de estas, que es la interacción entre los usuarios, no existe. Es un sitio web impulsado por un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) llamado Save America JFC, que incluye un muro en el que Trump publica textos, fotos, videos y declaraciones que también fueron enviadas por su equipo a través de correos electrónicos, pero no se puede responder.

Lo que sí pueden hacer los seguidores es marcar alertas para ser informados cuando el expresidente realice una nueva publicación, poner “me gusta” y aportar dinero a Save America JFC para financiar la plataforma y al movimiento Save America, que Trump lidera.

Este miércoles, además, se conoció que el Comité de Supervisión de Facebook decidió mantener la suspensión de Trump en esa red social por seis meses más. “El Comité ha decidido que, al mantener una narrativa sin fundamento sobre el fraude electoral con repetidas llamadas a la acción, Trump creó un entorno en el que era posible un serio riesgo de violencia”, señaló la empresa.

Si bien From the desk of Donald J. Trump se lanzó el martes, recorriendo el muro se puede observar que Trump en realidad empezó a publicar contenido el 24 de marzo. En sus mensajes, sostiene la teoría de que en las elecciones de noviembre de 2020, en las que Joe Biden resultó ganador, se cometió fraude electoral.

“Lamentablemente, hubo un fraude masivo en las elecciones presidenciales de 2020, y muchas personas enojadas lo entienden. Cada día que pasa, y desafortunadamente para los locos de la izquierda radical, más y más hechos están saliendo a la luz”, afirmó en un mensaje de Pascuas el 2 de abril.

Más cerca en el tiempo, el 3 de mayo, escribió: “¡La fraudulenta Elección Presidencial de 2020 será, a partir de este día, conocida como LA GRAN MENTIRA!”. Este mensaje también fue enviado por mail y generó 52.000 interacciones en Twitter, según los datos de Brand Mentions.

Este 5 de mayo, el expresidente criticó a quien fuera su vicepresidente, Mike Pence, y al senador republicano Mitch McConnell, acusándolos de no haber evitado que Estados Unidos se convirtiera en “una pesadilla socialista”.

También este miércoles, Trump disparó contra las grandes compañías de internet, en respuesta a la suspensión de sus cuentas: “Lo que Facebook, Twitter y Google han hecho es una vergüenza total y una vergüenza para nuestro país. La libertad de expresión le ha sido quitada al presidente de Estados Unidos porque los lunáticos radicales de izquierda tienen miedo de la verdad, pero la verdad saldrá a la luz de todos modos, más grande y más fuerte que nunca. ¡La gente de nuestro país no lo tolerará! Estas empresas corruptas de redes sociales deben pagar un precio político y nunca más se les debe permitir que destruyan y diezmen nuestro Proceso Electoral”.

Pese a su derrota electoral, Trump obtuvo más de 74 millones de votos en las elecciones de 2020, 12 millones más que cuando venció a Hillary Clinton en 2016. El expresidente es la principal figura de la oposición, en un momento en que el Partido Republicano todavía intenta rearmarse, y tiene una base de seguidores fuerte.