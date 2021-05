Este lunes asumirá Martín Lema como ministro de Desarrollo Social tras el relevo de Pablo Bartol, y desde Presidencia de la República todavía no se aclaró en qué situación quedará el actual subsecretario, Armando Castaingdebat, suegro de Lema. Según supo la diaria, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) hará de oficio una consulta jurídica debido a esta situación.

El expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, opinó este lunes que la situación planteada “está expresamente prohibida” por la ley 19.823, Código de Ética en la Función Pública. “La ley dice que está prohibida la actuación en la misma repartición de funcionarios que tengan una relación de parentesco hasta segundo grado”, dijo en diálogo con el programa Buen día de Canal 4, y detalló que establece “tres condiciones: “que sea la misma repartición, que tengan ese grado de parentesco, y que haya una relación de jerarquía, de dependencia jerárquica de uno sobre otro. En este caso a mi entender es claro que se cumplen las tres condiciones, por lo cual la ley prohibiría expresamente esta situación que está planteada; no es que sugiera, no es que está mal, está prohibido”, afirmó.

Mencionó que hay otros antecedentes de esta situación, que se dieron cuando se aprobó la ley, en setiembre de 2019. Señaló que el decreto 30/2003, que regía antes de aprobada la ley en estos temas, se refería a la prohibición para cónyuges pero no para concubinos, y al momento de la aprobación de la ley había dos situaciones de esas en dos intendencias departamentales. “La Jutep sugirió que esas situaciones fueran corregidas, incluso en algún caso se corrigieron” antes de la aprobación, pero dos situaciones subsistieron y se corrigieron en diciembre de 2019.

Gil Iribarne aseguró que entre el ministro y subsecretario “no cabe ninguna duda de que hay una relación directa de dependencia jerárquica y que se trata de la misma repartición”, y consideró que en vistas de que es una ley “aprobada por acuerdo de todos los partidos hace relativamente poco tiempo”, lo “razonable” sería evitar que esta situación se dé y que se requiera la intervención de la Jutep.

“Me parece que no sería un buen mensaje que tengan que intervenir la Jutep para que esto no se produzca, estamos hablando de una violación de una prohibicion”, enfatizó, y añadió que, de todas formas, la Jutep no tiene opinion vinculante sobre lo que pueda suceder, más allá de emitir recomendaciones.