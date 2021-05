El jueves se llegó a una nueva cifra récord de casos activos de coronavirus, 36.997, según el último informe diario del Sistema Nacional de Emergencias ‒hay 523 personas en CTI‒. Se realizaron 20.597 análisis y se detectaron 3.942 casos nuevos (19% de positividad). En la pasada jornada fallecieron 44 personas con diagnóstico de coronavirus y en total ya son 4.066 las muertes de personas por la enfermedad.

En este escenario, el gobierno nacional debía decidir qué hacer con las medidas que buscan restringir la movilidad que estaban vigentes hasta el 30 de mayo. Según confirmaron fuentes de Presidencia de la República a la diaria, la opción fue extenderlas al menos durante una semana, hasta el 6 de junio, y luego volver a evaluar la situación sanitaria.

Así las cosas, hasta esa fecha permanecerán suspendidos los espectáculos públicos, fiestas y eventos sociales, y estarán cerradas las oficinas públicas, los casinos del Estado y las plazas de comida de los shoppings. Al mismo tiempo, estaban previstos anuncios sobre nuevas etapas en el retorno a la presencialidad en la educación, pero todo parece indicar que la Administración Nacional de Educación Pública se inclina a mantener las cosas como están.

Asimismo, quedan vigentes en junio las medidas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con relación al seguro de paro parcial, el seguro de paro flexible y el subsidio para mayores de 65 años. De todas formas, la semana pasada el gobierno anunció cierta flexibilización de las restricciones que había impuesto en marzo, por lo que se abrieron gimnasios y los free shops ubicados en la frontera con Brasil.

Radi y el GACH

En tanto, según pudo saber la diaria por fuentes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), desde hace “mucho tiempo” hay “malestar” e “incomodidad” en el colectivo, porque entendían que se le tenía que informar con claridad, no sólo al gobierno sino también a la población en general, cuál podría ser el devenir de la pandemia, y así fue que a fines de marzo el coordinador general del GACH, Rafael Radi, dijo en Telemundo que había que “blindar abril”. Pero como el gobierno no tomó varias de las medidas que el grupo planteó en el famoso informe del 7 de febrero, algunos integrantes siguen insistiendo en que debe quedar claro que este no es “el rumbo adecuado”.

Por eso para algunos miembros del GACH fue una “grata sorpresa” la entrevista que brindó Radi al semanario Búsqueda, que fue publicada este jueves. Allí sostuvo que “estamos lejos de que la epidemia se termine” y que “cada uno de nosotros tiene muchas chances de infectarse y pasarla mal”, por lo que “tendremos que seguir resignando calidad de vida en pos de, ojalá, una primavera mejor”.

El científico reiteró que el grupo mantiene las recomendaciones del 7 de febrero, que apuntan a disminuir el nivel de circulación y “generan una disrupción importante, son disruptivas”. Pero argumentó que en la situación actual “no es tocando una cosita u otra cosita u otra cosita”. “Si se quiere hacer esto, hay que apagar. Chau. Porque hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueás por acá se te traslada por allá. Si bien nosotros en un momento planteamos que las medidas podían ser escalonadas, hoy lo que hay no es suficiente. No fue suficiente”, sostuvo.

Según supo la diaria, desde la cúpula del GACH se maneja la posibilidad de realizar una conferencia de prensa para informar sobre la situación, una iniciativa que se venía masticando dentro del colectivo desde hacía varias semanas, para dar una “señal”. Una fuente del GACH sostuvo que en el último tiempo se volvió “incómodo” estar en el grupo, porque el gobierno no incorpora las medidas que recomiendan y luego “se apoya y usa el nombre del GACH para validar su conjunto de medidas”.

Otro miembro del grupo también destacó a la diaria las declaraciones de Radi porque son “bien claras” de lo que el colectivo piensa, pero subrayó que “el centro no está en el GACH”, ya que es “un instrumento”, y que lo haya “querido usar mucha gente es otro problema”. Señaló que “la gravedad de la situación” no da para medir si uno “queda quemado”, pero reconoció que la “incomodidad” la sienten desde hace meses, porque ven que van a “100 kilómetros por hora contra una pared”, y así se lo informaron al gobierno.

Primeras conclusiones del efecto de la vacunación

A todo esto, en la tarde del jueves el Ministerio de Salud Pública publicó los resultados preliminares de un estudio de efectividad de la vacunación contra el coronavirus, que abarca desde el 1° de marzo ‒cuando se inició el proceso de inmunización‒ hasta el 25 de mayo. En el documento se consigna que, hasta esa fecha, las personas vacunadas con al menos una dosis “corresponden a 45,8% de la población”, mientras que 28% recibió las dos dosis.

En el documento se señala que del total de personas vacunadas con dos dosis de Coronavac (la desarrollada por la compañía china Sinovac) que, al 25 de mayo, llevan más de 14 días desde la aplicación de la última dosis (712.716), “en 5.360 de ellas se detectó, luego de ese plazo, un resultado de test positivo”. De estas últimas, “19 personas requirieron internación en CTI y seis fallecieron”. Por lo tanto, la tasa de infección para esa vacuna es de “36,9 casos cada 100 mil personas/día en seguimiento”, mientras que la de internación en CTI es de 0,17 y la de mortalidad de 0,04.

A su vez, del total de personas vacunadas con dos dosis de Pfizer que llevan más de 14 días desde la aplicación de la última dosis (149.329), “en 691 de ellas se detectó, luego de ese plazo, un resultado de test positivo”. De estas últimas, “una requirió internación en CTI y ocho personas fallecieron”. Se aclara que estas personas “pertenecían al grupo de 80 años y más”.

Por lo tanto, el documento señala como principales conclusiones que, en las personas que ya pasaron los 14 días desde la última dosis de la vacuna la reducción de casos de coronavirus es de 57% para Coronavac y 75% para Pfizer, mientras que la reducción de internación en CTI es de 95% para Coronavac y 99% para Pfizer, y la reducción en la mortalidad es 97% para Coronavac y 80% para Pfizer.

Por último, en el documento se subraya que las cifras son preliminares “y deben interpretarse cautelosamente, ya que no se tiene en cuenta la edad de las personas, sus comorbilidades y los grupos de elevada exposición (personal de salud)”. Esos ajustes estadísticos “serán comunicados en próximos informes”.