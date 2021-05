Tras una agitada sesión de casi nueve horas, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decidió este miércoles que las direcciones departamentales de Salud de Paysandú y de Colonia, por la escalada de casos en Carmelo, sean las que decidan si suspenden la presencialidad en escuelas donde se registraron personas enfermas con covid-19.

En las resoluciones, a las que tuvo acceso la diaria, las autoridades educativas resolvieron ratificar la potestad de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria para que, en coordinación con la inspecciones y direcciones de Salud departamentales, los Servicios Médicos de la ANEP, adopten las “decisiones que correspondan con respecto a la suspensión de actividades presenciales en centros educativos que no cuenten con las condiciones para su funcionamiento, evaluando caso a caso”. Esto regirá para las escuelas donde haya casos de covid-19.

Asimismo, dispusieron que la resolución “podrá ser revisada de acuerdo a la evolución epidemiológica del departamento y a las indicaciones del Ministerio de Salud Pública”. Además, establece que la ANEP comunicará, cuando corresponda, nuevos calendarios de apertura de centros educativos.

En diálogo con la diaria, el consejero del Codicen Juan Gabito dijo que en estos casos “la derecha la tiene la autoridad sanitaria: ellos decidirán si están dadas las condiciones o no”. “Nosotros vamos tomando decisiones en base al criterio que teníamos de ir habilitando progresivamente de los niveles más bajos a los más altos, pero atendiendo a las opiniones de las autoridades técnicas locales de la enseñanza y de la salud. Por eso, en la resolución se ratifica la potestad que tiene Primaria de cerrar escuelas, no cerrar todo el departamento sino centro por centro, según la situación de cada uno”, explicó.

Nicolás Olivera, intendente sanducero, advirtió sobre la situación sanitaria del departamento este martes de noche, luego de que se conocieran las cifras del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), que no le fueron para nada favorables. En esa conferencia, el jefe comunal dijo que se había comunicado con el presidente de la ANEP, Robert Silva, para solicitar la suspensión de la presencialidad en la educación pública en todo el departamento. Ese día había 40 escuelas que tenían casos positivos; ahora son 50. También informó que se comunicaría con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para pedir lo mismo para el caso de los CAIF. Según supo la diaria, Olivera tuvo el visto bueno del presidente del INAU, Pablo Abdala, para cerrar esos centros.

En tanto, en Colonia, específicamente en Carmelo, la situación es “similar”, dijo Gabito, “aunque [el pedido] no estaba planteado en términos tan enfáticos como el de Paysandú”. La alcaldesa de esa localidad, Alicia Espíndola, en representación del comité de emergencia local, fue quien hizo las gestiones ante las autoridades de la educación para solicitar que se interrumpa el dictado de clases que se había retomado en los últimos días.

En ese sentido, Espíndola propuso continuar con las clases virtuales “hasta que disminuyan los casos” de covid-19 y postergar el inicio de los ciclos programados, que estaba previsto para los próximos días. Semanas atrás, al ser entrevistada por la diaria, la carmelitana apuntó contra una serie de hechos “irregulares” que se desarrollan en esa localidad en el contexto de la pandemia; entre ellos, que escolares enfermos de covid-19 habían sido enviados por sus padres a la escuela.

Día a día

Los anuncios para la vuelta de otros niveles educativos, que semanas atrás estaban previstas para el lunes 24 o lunes 31 de mayo, parecen un tanto lejanos. Las últimas cifras del Sinae preocupan y el MSP, por el momento, no tiene previsto dar el visto bueno para que otros niveles retomen las aulas.

Gabito señaló que con la actual situación sanitaria, la vuelta “se posterga, por supuesto”. “La ANEP sabe lo que tiene que hacer o lo que quisiera hacer una vez que esté dada la habilitación desde el punto de vista sanitario, pero no se puede poner a especular sobre qué tan bien o qué es mejor en esa materia, porque ello le compete al Poder Ejecutivo por intermedio de la cartera de Salud”, insistió.

En tanto, la filial de Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) decidió anoche pedir a las autoridades educativas que revisen la presencialidad y, por tanto, que no se avance hacia otras etapas. Asimismo, la secretaria general de Ademu, Daysi Iglesias, dijo a la diaria que pedirán una reunión con el Comité de Emergencia de la capital para evaluar la situación, también con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Intendencia de Montevideo.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, señaló este jueves que “no es el momento” de volver a la presencialidad en todo el país. “En este momento tenemos otra epidemia, no tenemos la pandemia del año pasado. Todos los médicos y científicos están diciendo que la variable P1, que tiene mayor transmisibilidad, tiene tomado al Uruguay, prácticamente. Soy defensora de la presencialidad, porque el contacto humano es imprescindible, pero este no es el momento [de volver]. Escuchando con atención a científicos y médicos, este no es el momento”, sostuvo, según consignó radio Universal. Al ser consultada sobre si esto tiene que pasar en Montevideo o en todo el país, contestó que en todo el territorio nacional, porque está “en rojo”, según los índices de Harvard.