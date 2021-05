El presidente Luis Lacalle Pou dijo hoy en una rueda de prensa que, según su opinión personal, las actividades deportivas podrían retornar en el corto plazo. Después del acto de conmemoración por el 210 aniversario de la Batalla de Las Piedras, Lacalle Pou dijo que en estos días se resolverá si se mantendrán las medidas de restricción de la movilidad que adoptó el gobierno, cuyo plazo vence el 23 de mayo: “Algunas se pueden extender y otras estamos evaluando que pueden cesar”, afirmó.

Dijo que en la tarde de este martes puede haber novedades en cuanto a decisiones de las autoridades educativas en el retorno a la presencialidad en escuelas y liceos, y adelantó que en su opinión personal “el tema deportivo” puede regresar a la actividad.

“El deporte es salud si se hace con determinados protocolos”, sugirió, y afirmó que “de todas las actividades que hoy no se están pudiendo realizar, esa es una que nos parece que puede volver en estos días”. Para estas actividades, dijo, se mantendrán “los protocolos, el aforo, los cuidados”.

Pase verde

Consultado sobre la posibilidad de implementar el pase verde, el presidente informó que en Presidencia un equipo que lidera su asesor Nicolás Martinelli está trabajando en un plan piloto para implementarlo, e insistió en “dejar claro que esto no es restrictivo, no es que el que no esté vacunado no pueda entrar”, sino que el que no tenga las vacunas “tendrá que ir con un test”.

Las definiciones “quedarán libradas al dueño del local”, y el aforo dependerá de las condiciones que establezca el organizador. “Que diga: si quiero tanto aforo, entonces podrán entrar gente vacunados o con un test rápido, que se podrán hacer entre otros lugares en las farmacias; otros querrán que entre todo el mundo, entonces el aforo variará”, explicó.

Insistió en “descartar de plano que el que no esté vacunado no va a poder entrar, no. Al que no esté vacunado se le va a requerir un test rápido”. El costo lo deberá asumir la persona que quiera ir al espectáculo, añadió, y contó que una vez que la persona se haga el test en las farmacias, se ingresará el resultado a un sistema que está desarrollando la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y la Comunicación. “Es bueno hacer este plan piloto, porque sabemos que muchos organizadores de eventos, de fiestas, van a ir a este tipo de procesos, porque les significa a ellos más público y a nosotros la tranquilidad de que todos los que están ahí están cuidados”, señaló. “Cuanto antes esté, mejor”, agregó.

Desaparecidos: “El gobierno va a actuar en silencio”

Manifestantes en el marco del acto por un nuevo aniversario de la Batalla de Las Piedras, en Canelones. Foto: Federico Gutiérrez

El acto fue frente al Obelisco de Las Piedras, donde el presidente dejó una ofrenda floral, acompañado por la vicepresidenta Beatriz Argimón y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Lacalle Pou contó que pidió que se retiraran unas vallas que había dispuesto la comuna canaria para impedir la aglomeración de personas. “Un compañero mío me mandó un video de que estaba vallado, y dije: ‘Yo no voy, si la gente no puede disfrutar de un acto público…’. Vengo sin vallas y que estén la gente y los gobernantes”, dijo, y contó que cuando iba en camino “lo llamé a Yamandú y le dije ‘así no voy’”.

En las vallas, algunas de las personas habían colocado carteles con la consigna de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos “¿Dónde están?”. Ante esto, Lacalle Pou dijo que en materia de búsqueda de los desaparecidos el gobierno “va a actuar en silencio y los resultados van a hablar por sí mismos”.

Proyecto para que feriados no cambien de fecha

El presidente dijo que está en contra de que se cambie la fecha de los feriados, y anunció que promoverá un proyecto de ley para que no se permita cambiar el día.

“Los feriados no nacieron por un tema de turismo, significan un momento de recordación, de saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, nuestros orígenes, y eso hace parte de una nación, nuestros símbolos”, argumentó, y consideró que “si uno cambia las fechas, desde mi punto de vista eso se desvirtúa”.