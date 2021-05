El diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust manifestó sus reparos sobre el camino que decidió recorrer el gobierno de Luis Lacalle Pou respecto de la empresa belga Katoen Natie, con la que alcanzó un acuerdo para la extensión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081. Por este tema, el Partido Colorado decidió transmitir al gobierno su opinión sobre la necesidad de blindar jurídicamente el acuerdo, al que se arribó luego de que la compañía amenazara con iniciar un juicio millonario contra el Estado uruguayo.

Durante una entrevista en el programa El menú del día, de M24, Lust señaló que los reclamos de Katoen Natie, “que aparentemente fueron verbales, nunca se concretaron en ninguna acción material”, y destacó que la cifra que manejó como parte del reclamo, que superaba los 1.500 millones de dólares, es “extraña” si se tienen en cuenta los balances de la empresa. “Lo que siempre se maneja es que uno puede reclamar un estimativo del daño sufrido por el incumplimiento de la otra parte. Y al reclamar 1.700 millones de dólares por ocho, nueve o diez años de incumplimiento, nos da la idea de que esa empresa ganaba 170 millones de dólares por año. Pero resulta que de los balances de la empresa, que son públicos, surge que nunca ganó más de diez millones de dólares por año”, apuntó Lust.

El legislador indicó que al intentar acceder a los informes jurídicos del gobierno, “que aconsejaban llegar a la transacción porque el juicio prácticamente estaría perdido”, se encontró con que “esos informes jurídicos no existen”. “No sé si no llegamos porque no se hicieron o porque no se han dado a conocer; cualquiera de las dos circunstancias es muy grave”, consideró. Para Lust, “se llega a una transacción cuando uno tiene muy pocas chances de ganar”, pero eso no surge de ningún documento.

En la misma línea, el también diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal dijo a la diaria que tiene sus “reparos con las concesiones tan extensas” porque “hay que ser muy cautos cuando dejamos atado al país por tantos años”, aunque aclaró que habló a título personal porque el tema no se ha analizado a nivel del partido. “A mí no me gusta el pensamiento cortoplacista pero veo que en lo único que no somos cortoplacistas es para las concesiones”, reflexionó el legislador. No obstante, resaltó que a diferencia de lo que sucede con los aeropuertos, “el transporte marítimo es menos variable”, por lo que es más frecuente que se den concesiones largas.

En tanto, respecto de la posibilidad de que la empresa Montecon emprenda una demanda contra el Estado uruguayo por el supuesto incumplimiento de los tratados internacionales de inversiones, Cal manifestó que “se ha vuelto costumbre que las empresas amenacen al Estado uruguayo con hacerle un juicio”, por lo que “no sería ni la primera ni la última vez” que esto pasa.

En cambio, el diputado Álvaro Perrone consideró que la decisión del gobierno fue acertada a la luz de que “cabía toda la posibilidad de un juicio de Katoen Natie contra el Estado uruguayo” y porque esta solución contempla una “apuesta al puerto, a generar trabajo, a la inversión”. Asimismo, resaltó que los legisladores de CA a los que ha consultado tienen una postura favorable, “similar” a la suya, aunque “no hay una posición unánime determinada”.