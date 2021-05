La bancada de la coalición llegó a un acuerdo para incorporar a la nueva ley de medios un artículo sobre la objeción de conciencia de los periodistas, que retomará la redacción del inciso 42 de la Ley 19.307. Este artículo establece que “los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”.

El diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal dijo a la diaria que con esta modificación la bancada oficialista hace “una fuerte apuesta a estar, en gran medida, del lado de los periodistas, dejando un tanto de lado el pensar de algunos propietarios de los medios de comunicación”, y que el objetivo es “anteponer la ética y la moral de cada persona por encima de los intereses de cada medio”. “Es un mecanismo para garantizar el trabajo del periodista. ¿Se utilizó alguna vez con la ley vigente? No, nunca. ¿Es argumento eso para sacarlo? No, tampoco. Es mejor que esté a que no esté”, apuntó.

Por su parte, el representante colorado Martín Melazzi afirmó que esta incorporación garantiza un “derecho que tiene el periodista”, que “va a poder recurrir a alguna acción [judicial] en caso que eso suceda”. “El hecho de que esté en la norma lo va a proteger”, acotó. Melazzi agregó que fue él personalmente quien le recordó al ministro de Industria, Omar Paganini, “que este artículo tenía que volver al proyecto de ley”.

La Chasca defendió su actuación

La Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) presentó este miércoles en la sesión de la Comisión de Industria de la cámara baja un documento en el que desarrolla la actividad que llevó adelante desde su creación, en julio de 2017, hasta mayo de 2021, en el que destaca que mantuvo reuniones con un “promedio más que mensual”, con una resolución “rápida” de “todos los asuntos que fueron puestos a su consideración” y con “altos niveles de acuerdo entre sus integrantes a lo largo de más de dos años de trabajo”.

En total, según los datos aportados en el documento, la comisión se reunió 29 veces entre el 10 de octubre de 2017 y el 9 de diciembre de 2019. En ese período, el tema de “mayor divergencia, entre los propios integrantes o con el gobierno, fue el de la reglamentación de la ley” 19.307. “Sobre asignaciones o renovaciones de frecuencias casi siempre se llegó a consensos y las recomendaciones de la Chasca fueron seguidas por el gobierno, aun no siendo vinculantes”, señala en el informe.

La Chasca también destaca que durante 2020 “no fue convocada por las nuevas autoridades, que recién en diciembre pasado pidieron a las instituciones que ratificaran o cambiaran sus representantes, lo que se concretó entre febrero y marzo de 2021”. La comisión volvió a reunirse el 5 de abril y el 3 de mayo de este año por Zoom, con varios integrantes nuevos y otros que continúan desde el período anterior.