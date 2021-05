La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, dijo a la diaria que considera que si el actual subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Armando Castaingdebat, es ratificado en el cargo, se estaría violentando lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 19.823, que prohíbe que dos funcionarios públicos trabajen en una misma oficina por una relación de parentesco. Castaingdebat es suegro del flamante ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que asumió este lunes en el cargo. Según supo la diaria, la Jutep hará de oficio una consulta jurídica debido a esta situación.

Según explicó Signorino, el artículo 183 de la Constitución establece que los subsecretarios ingresarán a la función pública con el ministro y cesarán con él, a menos que sean nuevamente designados, por lo que si el gobierno quiere que Castaingdebat permanezca en el cargo, deberá designarlo nuevamente. “Se deben dar las dos condiciones: que asuma Lema y que se designe nuevamente a Castaingdebat”, sintetizó.

Pero por lo pronto, Signorino sostuvo que de volver a ser designado “ya hay algunas cosas claras”: el exintendente de Flores estaría violentando la normativa. “Hay una violación en el caso de que se den los hechos, si se dan; está en el código de ética, que establece claramente la prohibición de trabajar en una misma repartición a dos funcionarios que tengan un lazo de parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado, y este sería el caso, entraría la prohibición”, dijo la jerarca.

La presidenta de la Jutep explicó, no obstante, que de consumarse la designación el caso se va a estudiar formalmente en el organismo, que tiene tres representantes, con el “tiempo que sea necesario”. “Si se consuma lo vamos a estudiar, pero las leyes son claras”, sintetizó.

Fuentes de Presidencia explicaron a la diaria que actualmente la nueva designación de Castaingdebat está en suspenso, y no hay una definición al respecto. Este domingo, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust se pronunció en un mismo sentido, asegurando que Castaingdebat debería renunciar al cargo.

Para el expresidente de la Jutep la permanencia de Castaingdebat en el Mides está “expresamente prohibida por la ley”

El expresidente de la Jutep Ricardo Gil Iribarne opinó este lunes que la situación planteada “está expresamente prohibida” por la Ley 19.823, Código de Ética en la Función Pública. “La ley dice que está prohibida la actuación en la misma repartición de funcionarios que tengan una relación de parentesco hasta segundo grado”, dijo en diálogo con el programa Buen día del canal 4, y detalló que establece “tres condiciones”: “Que sea la misma repartición, que tengan ese grado de parentesco y que haya una relación de jerarquía, de dependencia jerárquica de uno sobre otro. En este caso a mi entender es claro que se cumplen las tres condiciones, por lo cual la ley prohibiría expresamente esta situación que está planteada; no es que sugiera, no es que está mal, está prohibido”, afirmó.

Mencionó que hay antecedentes de esta situación, que se dieron cuando se aprobó la ley, en setiembre de 2019. Señaló que el Decreto 30/2003, que regía antes de aprobada la ley en estos temas, se refería a la prohibición para cónyuges pero no para concubinos, y al momento de la aprobación de la ley había dos situaciones de esas en dos intendencias departamentales. “La Jutep sugirió que esas situaciones fueran corregidas, incluso en algún caso se corrigieron” antes de la aprobación, pero dos situaciones subsistieron y se corrigieron en diciembre de 2019.

Gil Iribarne aseguró que entre el ministro y el subsecretario “no cabe ninguna duda de que hay una relación directa de dependencia jerárquica y que se trata de la misma repartición”, y consideró que, en vistas de que es una ley “aprobada por acuerdo de todos los partidos hace relativamente poco tiempo”, lo “razonable” sería evitar que esta situación se dé y que se requiera la intervención de la Jutep.

“Me parece que no sería un buen mensaje que tuviera que intervenir la Jutep para que esto no se produzca, estamos hablando de una violación de una prohibición”, enfatizó, y añadió que, de todas formas, la Jutep no tiene opinión vinculante sobre lo que pueda suceder, más allá de emitir recomendaciones.