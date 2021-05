Desde que se anunció que Martín Lema estará al frente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se especulaba sobre qué ocurriría con el ahora exsubsecretario Armando Castaingdebat. Este lunes se resolvió su futuro tras una reunión que tuvo al mediodía con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. A la salida del encuentro, el exintendente de Flores sostuvo que no continuaría en su cargo por un “tema humano”. “[Lema] es mi yerno, padre de mis nietos, y creo que es imposible trabajar juntos, por eso vinimos y charlamos con la gente del presidente”.

El problema no sólo era un “tema humano”, sino que radicaba en que el artículo 36 de la Ley 19.823 prohíbe que dos funcionarios públicos trabajen en una misma oficina si tienen una relación de parentesco. La actual presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Susana Signorino, dijo a la diaria este lunes que tomaría el tema de oficio de concretarse una nueva designación de Castaingdebat a la subsecretaría del Mides. Esto porque, según el artículo 183 de la Constitución, los subsecretarios ingresarán a la función pública con el ministro y cesarán con él, a menos que sean nuevamente designados, por lo que si el gobierno hubiera querido que Castaingdebat permaneciera en el cargo tendría que haberlo designado nuevamente.

Según había dicho Signorino en la mañana del lunes, de haber sido ratificado en el Mides, la designación de Castaingdebat hubiera violado la Ley 19.823. “Hay una violación en el caso de que se den los hechos, si se dan; está en el código de ética, que establece claramente la prohibición de trabajar en una misma repartición a dos funcionarios que tengan un lazo de parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado, y este sería el caso, entraría la prohibición”, dijo la jerarca. En ese juicio coincidieron el expresidente de la Jutep Ricardo Gil Iribarne y el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust.

Pero horas más tarde el propio Castaingdebat echó por la borda esa posibilidad, según dijo a la salida de su encuentro con Delgado, al comunicar que él mismo presentó la renuncia. Según supo la diaria, la incompatibilidad de Castaingdebat en el cargo “no fue algo previsto” por las autoridades del Ejecutivo cuando se tomó la decisión de designar a Lema, por lo que el gobierno debió decidir en las últimas horas quién lo sucedería.

Tras su encuentro con Delgado, el exjerarca anunció que seguirá ayudando a Lema “en todo lo que pueda”. “Es un ministerio muy sensible, hay muchísimas cosas para seguir haciendo y simplemente eso: sigo formando parte de este gobierno”, expresó.

Castaingdebat, que es diputado electo por el departamento de Flores, no afirmó si asumirá su banca, pero comentó que prefiere “los cargos ejecutivos”, y reiteró varias veces que va a estar “donde el presidente de la República entienda”. Según adelantó, ha conversado en los últimos días con el mandatario y tiene “sentimientos encontrados” por dejar el ministerio, pero subrayó: “El presidente tiene mucha confianza depositada en Martín Lema, y yo también”.

De paso, el exsubsecretario defendió el cambio de titular del Mides. “Es un ministerio que necesita mucho más una impronta política y técnica, aquí hay que llevar la discusión al terreno político. La situación es diferente de la del 13 de marzo del año pasado; antes vinimos junto con [Pablo] Bartol pensando técnicamente un montón de cosas; hoy han pasado estos meses, esto es largo, el tema alimentario va a ser muy largo y se necesita una impronta mucho más política, de articulación interinstitucional con los demás organismos del Estado. Esa ha sido la señal del presidente”, opinó. A su entender, “la pandemia indudablemente ha hecho su efecto y con el recambio el presidente entendió que se le va a dar una impronta más política”. Castaingdebat también habló sobre su relación con el exministro Bartol y admitió que hubo “diferencias”, aunque es algo “natural y bueno que las haya”. “Pablo es un hombre 100% técnico y nosotros nos manejamos muchas veces con un punto de vista político, lo que a veces nos llevaba a tener posiciones diferentes, pero convivimos todo este tiempo”, expresó.

Con respecto a las críticas que recibió el último año de gestión del Mides desde la oposición, el exsubsecretario sostuvo: “Atribuirle al Mides la proliferación de ollas populares y el aumento de la pobreza es llevar la discusión a un terreno en el que no voy a entrar”, agregó. A su vez, aseguró que muchos de los programas esbozados durante administraciones del Frente Amplio en el Mides “no lograron los resultados que pretendían”, por lo que “hay que dar una discusión de por qué no se lograron esos resultados positivos: desde la gente en situación de calle hasta el nivel de pobreza y el nivel de inserción laboral”.

Su sucesora: Andrea Brugman

Pocas horas más tarde se conoció que quien lo sucedería como viceministro sería la exintendenta de Florida Andrea Brugman, quien asumió la intendencia en febrero de 2020, luego de que Guillermo López (que a su vez había tomado el cargo luego de que Carlos Enciso renunciara para ser candidato al Parlamento) diera un paso al costado para postularse a la comuna durante las elecciones departamentales. La exjerarca departamental había sido la secretaria privada de Enciso.

Nacida en Nueva Helvecia hace 46 años, Brugman milita en la Agrupación Manuel Oribe de ese departamento. Conoció a Enciso a los 20 años en Montevideo y durante la década de 1990 militó en el sector Propuesta Nacional. En esa década se trasladó a Florida como funcionaria de Antel y comenzó a militar con Enciso y con quien ganaría la intendencia en ese entonces, el nacionalista Andrés Arocena. Cuando Enciso fue electo diputado, Brugman comenzó a trabajar con él en el Parlamento, y luego también lo acompañó en la Intendencia de Florida.

En un mensaje publicado en Twitter, el presidente Luis Lacalle Pou destacó “su dedicación al trabajo y su sensibilidad social desplegada en Florida”, al tiempo que agradeció la labor de Castaingdebat “por su aporte, generosidad y compromiso”.

El lunes de tarde, Lema y Brugman mantuvieron una reunión con Lacalle Pou en la que definieron “no hacer ningún tipo de conmemoración” para sus asunciones, ya que entienden que es “un área central” en la que quieren “superar los requisitos administrativos y rápidamente comenzar el trabajo”, dijo Lema en una conferencia de prensa. Agregó que el miércoles, en la sede del Mides, tendrá distintas reuniones con directores de la cartera para interiorizarse “de una cantidad de consultas” que realizó, y que ya saldrán “a la cancha, con absoluta determinación y mucho entusiasmo”. “Y sintiendo lo que representa el profundo honor de estar en este lugar que para el gobierno y el país es central. Una cosa a la que hacíamos referencia recién con Andrea es el estado de serenidad y de felicidad que nos produce poder trabajar al servicio del país en estas áreas”, sostuvo.

Señaló que trabajará mucho en “la articulación y coordinación” con “diferentes organismos del gobierno” para que se pueda dar “un abordaje integral”. En definitiva, subrayó Lema, lo que representa el cambio de jerarcas es “una nueva etapa dentro de un mismo proceso”.

Consultado por cuáles serán sus prioridades al frente de la cartera, Lema recordó el sentir al que Lacalle Pou siempre hace referencia, que es “no dar un uruguayo por perdido”. “Uno no siempre se encuentra con los resultados esperados, pero nunca vamos a perder la rebeldía ni las ganas de trabajar y de dar lo mejor. Estamos en una situación que requiere paciencia y perseverancia. Paciencia, porque con trabajo duro, tarde o temprano, los resultados aparecen. Y perseverancia, porque, como recién decía, en algunas circunstancias no siempre se dan los resultados que uno quiere, pero nunca nos va a ganar el cansancio”, sostuvo Lema.

Por último, Brugman señaló que no dudó en ocupar el cargo cuando Lacalle Pou se lo pidió, porque entiende que “estar trabajando con la gente y para la gente es algo muy importante para todos”. “Eso es lo que nos gusta también; lo hicimos así desde la intendencia y lo venimos haciendo desde hace muchos años. Que no se vea o que no se sepa acá en Montevideo es otra cosa”, finalizó.