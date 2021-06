No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria, los militantes de la Comisión Prorreferéndum —integrada por el PIT-CNT, el Frente Amplio y otras organizaciones— están presentes en los puntos de mayor movilidad buscando lograr su objetivo: conseguir 700.000 firmas para convocar a una consulta popular sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Según supo la diaria, se han recolectado más de 500.000 firmas y se estima que, en la recta final, durante los últimos 15 días, haya un aluvión de adhesiones. Asimismo, la comisión está trabajando para reforzar las zonas en donde se han juntado menos firmas en relación a las que podrían potencialmente recolectar, en relación a datos de la última votación nacional.

En enero de este año, cuando comenzó la recolección, el escenario no era prometedor: la emergencia sanitaria y las restricciones a la movilidad eran algunos de los problemas a la vista. En abril la Comisión Prorreferéndum contra la LUC intentó prorrogar la entrega de firmas a la Corte Electoral más allá del 9 de julio —plazo constitucional para entregar las adhesiones—, pero no tuvo éxito.

De todas formas, la campaña continuó en marcha y el 1° de mayo fue un hito en la recolección: sólo ese día se juntaron 80.000 firmas y, una semana después, la comisión anunció que se había llegado a las 450.000. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, evaluó tras la jornada del 1° de mayo que “el ‘no’ de ellos [la coalición de gobierno] a la prórroga solicitada por la Comisión Prorreferéndum despertó rebeldías que se reflejaron hoy, pero que se van a seguir reflejando en los siguientes dos meses”.

Leé más sobre esto: 40% de la población votaría para derogar la LUC, según encuesta de Opción

A más de un mes de esa instancia, el secretario general de la Federación de Cooperativistas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Gustavo González, integrante de la comisión, opinó que hubo un repunte en la recolección de firmas a partir de ese día. “Ya es una hazaña que han hecho los militantes de a pie, porque en las peores condiciones y con un mensaje del Parlamento de no haber votado una prórroga, el trabajo está siendo titánico y extraordinario”, afirmó. Dijo estar “convencido de que las firmas están y que vamos a llegar”.

La comisión busca generar otro momento de inflexión durante el paro general previsto para el 17 de junio. “Tenemos las barriadas, los puestos fijos los fines de semana. Es el empujón final. Este mes se define”, dijo González, quien añadió que el próximo 21 de junio la Comisión Prorreferéndum dará a conocer la cifra alcanzada hasta el momento.

Además, la Mesa Representativa del PIT-CNT aprobó este jueves los elementos de un plan de trabajo vinculado al objetivo de conseguir el 25% de firmas del padrón electoral. Según explicó a la diaria Abdala, se dispuso organizar “barriadas fin de semana a fin de semana que permitan acelerar la recolección de firmas”. Asimismo, se fijó otro día clave para incrementar la militancia en torno a la juntada de firmas: el 27 de junio, día en el que se conmemora el aniversario del golpe de Estado y el inicio de la huelga general. “Es notorio que las firmas están, tenemos que desplegar nuestra militancia para llegar barrio a barrio, localidad a localidad”, apuntó.

La peripecia

La comisión se enfrenta con varias dificultades, reconoció González. “Vivimos el bloqueo brutal del oficialismo que se niega a discutir sobre la ley. Uno cuando sale a juntar firmas reconoce que la gente no conoce la norma, entonces cada firma es explicación y tiempo. Tengamos en cuenta que todo plebiscito está en el terreno más hostil para el campo popular. Es decir, han hecho todo lo posible para que no lleguemos a las firmas, pero estoy convencido de que vamos a llegar”, apuntó.

Otro elemento que ha atentado contra la recolección de firmas es el tiempo, añadió González, y explicó que muchos ciudadanos no firmaron porque queda un mes para el plazo límite. “Lo otro es que no tenemos finanzas; prácticamente no hubo campañas televisivas, entonces creo que estamos frente a una hazaña”, resaltó.