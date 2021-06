No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

David Helguera, edil del Partido Colorado (PC) de Paysandú y excandidato a la intendencia, dijo a la diaria que firmó para convocar al referéndum sobre derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y que está haciendo campaña para convencer a las 2.000 personas que lo votaron a través de la Lista 70 en las departamentales.

El PC denunció ante la Corte Electoral a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y el PIT-CNT por usar la imagen de José Batlle y Ordóñez, histórico líder colorado, en la campaña contra la LUC. “No me parece mal que usen la imagen de Batlle y Ordóñez, porque si estuviera acá hoy estaría con nosotros [en contra de la LUC]. Estaría al lado de los trabajadores, sin ninguna duda”, dijo al respecto.

En la denuncia firmada por el secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, y presentada por el diputado Conrado Rodríguez, se alega que se están difundiendo spots “convocando a adherirse con la firma a la convocatoria a referéndum, en el que se incluye -y además en forma irreverente- la imagen de José Batlle y Ordoñez, figura indiscutiblemente e indisolublemente ligada y perteneciente al PC”, partido que está en contra de la campaña y promovió la LUC como parte de la coalición de gobierno.

Helguera opinó que es “mezquina la actitud del diputado Rodríguez”. Asimismo, señaló que no es todo el partido el que está en contra de la campaña y “ni siquiera es todo el Comité Ejecutivo Nacional [CEN]; es la visión de Rodríguez, que le hace los mandados a Sanguinetti”. El edil aseguró, además, que no es necesario que el PC defienda “con tanto celo la figura de Batlle y Ordóñez por la recolección de firmas, ya que el PC no tiene el mismo celo cuando, por distintas circunstancias, se ha criticado la figura de [Fructuoso] Rivera o de Venancio Flores”.

Helguera contó que en Paysandú el Partido Nacional quitó, hace algunos años, el busto de Venancio Flores y él lo tuvo que ir a levantar de la Jefatura de Policía donde fue dejado en custodia. “En ese momento el PC no movió un dedo. ¿Qué les pasa ahora, que les molesta tanto que la clase trabajadora tome como referencia, como horizonte, la figura de Batlle y Ordóñez, si está por encima de todos nosotros?”, dijo.

El edil dio un paso más y aseguró que los colorados deberían estar orgullosos de que se use la imagen de su referente, porque “nadie lo supera”. “El Uruguay moderno lo hizo Batlle y Ordóñez, el Uruguay moderno que ahora necesitamos nadie lo puede hacer”, opinó.

El edil siente que cada vez que da su opinión le pegan por todos lados, y más ahora que se pronunció a favor de la recolección de firmas: “Si yo fuera del Frente Amplio no pasaría nada, pero yo, que soy batllista, me cuesta mucho desmarcarme del gobierno. ¿Es tan duro que el pueblo se dé cuenta de que nos están guiando hacia un destino que no es el mejor para la clase trabajadora?”, se preguntó.

En la vieja casona de Martínez Trueba

Por su parte, la Comisión Prorreferéndum, a través de la plataforma yofirmo.uy, publicó una nota en la que se preguntan si el CEN pretende mantener a Batlle y Ordóñez “encerrado en la vieja casona de Martínez Trueba para que sus ideas no se difundan”. “Don José Batlle y Ordóñez fue por dos veces presidente de la República y condujo una transformación que marcó por décadas y sigue marcando al Uruguay, impulsando un Estado fuerte y activo en lo económico y social, y reconociendo el derecho de los trabajadores a organizarse y movilizarse en defensa de sus reivindicaciones”, dice la nota. Agrega que la LUC “da por tierra con muchas ideas que le fueron muy caras, si el Partido al que él perteneció ha olvidado hoy su pensamiento y propuesta, nosotros no”.