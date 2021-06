No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Policía de Nicaragua detuvo en la noche del martes al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, tras un allanamiento en su casa, unas ocho horas después de haber detenido al también aspirante a la presidencia Félix Maradiaga. De esta forma ya son cuatro los opositores a la candidatura del actual presidente, Daniel Ortega, que son detenidos en una semana.

Chamorro llegó a difundir un video de poco más de un minuto en el que asegura: “Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado”. Chamorro preveía que esta situación podía pasarle también a él, sobre todo porque estaba citado para una audiencia en la Fiscalía este miércoles, por la investigación que hace sobre el manejo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, de la que fue director ejecutivo hasta 2018. El mismo procedimiento por el que pasó este martes Maradiaga, el tercer postulante arrestado, que fue abordado tras retirarse del Ministerio Público, informó el portal nicaraguense El Confidencial.

En el video que circuló en redes sociales, Chamorro afirma que “a veces, por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas, no dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia les digo que no se preocupen, que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene”. A los nicaragüenses los invitó a “seguir en esta lucha, sobre todo a vencer la indiferencia, vencer el miedo”.

Según la Policía, Chamorro fue detenido en su casa de la capital, Managua, ya que está siendo investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares”, entre otros cargos.

También se lo investiga por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

Los mismos cargos que pesan sobre los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz y Maradiaga. La ley bajo la que están acusados fue aprobada en diciembre del año pasado por el Parlamento unicameral de Nicaragua ‒que es ampliamente dominado por el partido de Ortega‒ y considera que los traidores “a la patria” no podrán presentarse a cargos de elección popular.