La Asociación de Funcionarios del Instituto de Colonización (Afinco) emitió un comunicado en respuesta a la nota publicada por El Observador el martes, en la que el gobierno anuncia que parte de los fondos que el INC tiene para comprar tierras, serán destinados para la regularización de asentamientos.

En el comunicado se plantea que el INC tiene tres fuentes de ingresos: el cobro de la renta a los colonos, que alcanzaría “para cubrir los costos operativos de la institución (salarios y materiales) y su excedente (una cantidad que es ínfima) se destina también para compra de tierras”; a su vez “la mayoría de los ingresos” para esta última acción provienen del ICIR y el adicional del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) que se aplica en las transacciones inmobiliarias del sector rural; por lo que entienden que “quitar” estos recursos de la órbita del instituto “extirpa al Estado la principal herramienta para generar desarrollo real y sustentable”.

Los integrantes de Afinco entienden que el INC no ha podido frenar el “éxodo rural” por no contar con los recursos suficientes. “Mientras el sector agroexportador no para de mejorar sus números, se vuelve a recurrir a los más desfavorecidos para que cubran el costo de las políticas sociales”, agrega el comunicado. También apunta que la situación de los asentamientos debe ser atendida “sin más demora”, pero aplicando esta medida “será a costa de los trabajadores y trabajadoras rurales”.