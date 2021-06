Durante su gira por Bella Unión el presidente Luis Lacalle Pou se mostró molesto por el término “muertes evitables” con el que ha sido criticado por la oposición en las últimas semanas. Consultado en una rueda de prensa sobre este tema, dijo que prefiere hablar de “casos evitables”.

“Yo hablaría de casos evitables. Hasta ahí llego a dar la discusión. Sobre lo otro, me veo tentado a entrar en un debate, pero es un nivel de debate en el que un presidente de la República no sólo no quiere, sino que no debe ingresar, por eso respiré hondo antes de contestar”, manifestó el mandatario.

Al ser consultado nuevamente por el tema y por las declaraciones del expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) Julio Trostchansky, Lacalle Pou respondió: “No me tiren la lengua, porque para hablar tengo, pero no es mi rol ni mi función. Yo soy el presidente de todos los uruguayos, aun de aquellos uruguayos que se dedican a caranchear, como dicen en campaña”.

Durante una videoconferencia organizada por el colectivo Más Igualdad la semana pasada, Trostchansky planteó que había que “hacer responsable al gobierno” por los decesos a causa de la covid-19 porque “son muertes evitables”. Esa misma semana, la Mesa Política del Frente Amplio publicó un comunicado en el que afirmaba que las políticas del gobierno “son responsables de miles de muertes evitables”.

Ese término había sido utilizado por el presidente el 19 de abril. Según recogió El Observador en ese momento, durante una rueda de prensa en Agraciada, Soriano, Lacalle Pou manifestó que cada vez que se recibe el parte diario con la cantidad de fallecidos por la enfermedad, “duele mucho”. Y añadió: “Por supuesto que algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables”.

El mandatario se trasladó a Bella Unión para participar en el inicio de la zafra de la cosecha de caña de azúcar. Allí anunció que en breve se hará un llamado para la plantación de cáñamo industrial y que se continúa trabajando con el gobierno argentino para buscar un financiamiento al puente que una la localidad artiguense con Monte Caseros, en Corrientes.

Vacunación y cuidados intensivos

Lacalle Pou se mostró optimista ante la baja en la ocupación de camas de CTI. Planteó que Uruguay podría estar empezando a alejarse del “peor momento de la pandemia” debido a que “algunos registros”, como la situación en cuidados intensivos de los hospitales, “serían alentadores” en caso de sostenerse.

En este sentido, en la misma línea de lo que dijo el jueves en Maldonado, planteó que “es fundamental el avance en el proceso de vacunación”. “Nuestro país es el primero en América Latina en vacunar a menores de 18 años”, destacó.

También comentó que “se está pensando en una tercera dosis, no necesariamente por el aumento de casos, sino por recomendaciones médicas y científicas que existen en el mundo”. Señaló que se buscará obtener “una reserva de más vacunas de Pfizer, por si tiene que haber un refuerzo el año que viene”.

“Uruguay ha tenido la suerte de tener vacunas para todos, y según la capacidad que tengamos de ir previendo esa situación, vamos a tener el año que viene cubierto”, indicó.