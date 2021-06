Tras no encontrar elementos para sancionarlo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) archivó la investigación que había iniciado sobre el diputado colorado de Salto Omar Estévez, quien en una conversación con una trabajadora de su empresa dijo que algunos de sus trabajadores habían ido a trabajar a pesar de estar cursando la covid-19. Este informe es un elemento clave para el Comité de Ética del Partido Colorado (PC), que luego de la viralización de los audios inició un análisis del caso, y para uno de sus integrantes, Jaime Sapolinski, el resultado es “exculpatorio”.

“Habrá que ver si alguien estima que todavía queda la necesidad de pronunciarse sobre ese tema”, opinó Sapolinski en diálogo con la diaria tras conocer el informe. El abogado constitucionalista consideró que “si la autoridad dice que no hay nada, eso tiene una relevancia importante” a los fines del procedimiento que lleva adelante el comité. Si bien aclaró que esto no significa que el análisis haya culminado, y resaltó que habló a título personal, afirmó que “si no hay elementos, no hay elementos”.

Sapolinski reconoció que la conclusión del MSP pesa en la opinión del comité, porque es “un dato muy relevante para tomar una medida”, dado que este órgano asesor del PC “no tiene facultades ni posibilidades de hacer una instrucción independiente”. “El tema hoy parecería no tener la gravedad que pudo haberse supuesto en algún momento”, aseveró.

Aunque el informe ha implicado “un cambio de opiniones” en el seno del comité, Sapolinski subrayó que hasta el momento no se adoptó una decisión. “Uno puede decir 'bueno, no pasó nada, archivamos y a otra cosa', pero también podemos dejar las cosas a la espera de ver si se agrega algún otro elemento de juicio”, meditó.