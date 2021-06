No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El diputado colorado Felipe Schipani presentó este lunes la solicitud de creación de una comisión investigadora sobre licencias “irregulares” de docentes en secundaria. Tras dos días de análisis, la comisión preinvestigadora votó a favor del pedido del diputado, y el martes se someterá la votación al plenario de la Cámara de Diputados. Según informó el propio Schipani, la votación contó con el respaldo del representante colorado, Ope Pasquet, y la diputada nacionalista Nancy Núñez, no así con el voto del frenteamplista Felipe Carballo.

El representante del Frente Amplio ya había manifestado en diálogo con la diaria sus dudas sobre la iniciativa, y criticó que los documentos que presentó el legislador colorado no tuviesen firma. “Al no tener firma, nadie se hace responsable. Serán o no serán, pero para que un documento sea válido tiene que tener la firma de quienes participaron en la reunión, por lo menos”, dijo.

Según quedó establecido, “la Comisión Investigadora se integrará en la forma que acuerden los partidos políticos representados en la Cámara y dispondrá para expedirse de un plazo que expirará el día 15 de diciembre del año en curso”.

La denuncia de Schipani refiere a la situación particular del dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenpaes) Marcel Slamovitz, quien “habría omitido reiteradamente el cumplimiento de sus obligaciones como profesor de Historia en el Liceo Nº 1 de San José durante los años 2016 y 2017, sin ser sancionado ni dejar de percibir su remuneración”, y agrega que esto fue posible tras haberle hecho creer a la directora del liceo que las inasistencias estaban amparadas por un convenio entre el sindicato docente y las autoridades de Secundaria que en realidad no existía.

Asimismo, el diputado expresa en su denuncia que otros docentes habrían hecho lo mismo y que el Consejo de Educación Secundaria [CES] de la época tomó conocimiento de los hechos, “pero no sólo no los sancionó sino que procuró que no llegaran al conocimiento público, para evitar el desprestigio de los involucrados en la maniobra”.

Según la resolución de la preinvestigadora, están “ante hechos que emergen probados de expedientes y actas oficiales y que sólo pueden calificarse de graves” y advierten que “esta conducta puede tener, obviamente, relevancia penal, como también podría tenerla la omisión de los miembros del CES en denunciarla una vez que llegó formalmente a su conocimiento”.

Afirman que corresponde una investigación a nivel parlamentario además de la que se está llevando adelante de forma administrativa en Secundaria, porque esta “puede conducir a la imposición de sanciones de ese carácter”, pero en la Cámara de Diputados se “procura hacer efectivas las responsabilidades políticas que puedan corresponder”. Agregan que buscar las “responsabilidades políticas” ha sido la misión de otras comisiones investigadoras.