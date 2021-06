No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La comisión preinvestigadora de Diputados que comenzó a trabajar este martes para aclarar las “licencias irregulares” de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), entre 2015-2019, a pedido del representante colorado Felipe Schipani, resolverá el mediodía del miércoles si es pertinente o no convocar a una comisión investigadora. El Frente Amplio (FA) aún no resolvió si va votar a favor de la misma, mientras que los partidos Colorado (PC) y Nacional (PN) ya adelantaron el visto bueno a investigar estas eventuales irregularidades que se habrían registrado durante el período pasado, según supo la diaria.

Schipani fue recibido el martes por sus colegas Felipe Carballo (FA), Nancy Núñez (PN) y Ope Pasquet (PC), integrantes de la preinvestigadora. El colorado presentó toda la documentación que tenía, desde actas de Secundaria de años anteriores hasta declaraciones de prensa. En diálogo con la diaria, Carballo criticó que los documentos que presentó el legislador colorado no tuviesen firma.

“Al no tener firma, nadie se hace responsable. Serán o no serán, pero para que un documento sea válido tiene que tener la firma de quienes participaron en la reunión por lo menos”, apuntó. Los legisladores, por el momento, no tienen una definición. El plazo para tomar una decisión es hasta las 14.00 de este miércoles.

El frenteamplista sostuvo que “al no tener ningún tipo de firma nos genera preocupación” y es por eso que desde la bancada frenteamplista se están haciendo las consultas pertinentes con abogados “para que en estas pocas horas que tenemos podamos arribar a una buena conclusión con todos los elementos sobre la mesa”. En tanto, Núñez dijo que les genera “preocupación” lo sucedido en las pasadas administraciones en cuanto a las licencias irregulares.

Este lunes, Schipani dijo en rueda de prensa que el objetivo de convocar a una comisión investigadora —la primera de este período de gobierno— es analizar “todos los hechos, si Fenapes ha tenido un proceder ilícito, si se ha solicitado justificar horas que no correspondía de acuerdo a la normativa y eran conscientes”, además, de la posible falta de las autoridades del momento que justificaron las inasistencias, a pesar de tener un informe de Jurídica que detallaba que no existía el convenio invocado.