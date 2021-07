No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Habrá referéndum”, así lo anunciaron los representantes de la Comisión Nacional Pro Referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) cuando informaron este jueves al mediodía que la cifra alcanzada supera las 763.443 firmas.

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT fue el encargado de anunciar la cifra obtenida y aseguró que “habrá referéndum porque desbordamos el vaso, fuerte y claro, lo desbordamos por más de 100.000 firmas. Sabemos que cuando entreguemos las firmas el número va a estar desbordado por varias decenas de miles de firmas más que siguen llegando y llegando”.

En sus palabras Pereira enfatizó el trabajo de los “militantes de a pie” y en este momento les pidió que “disfruten, sientan la felicidad de la tarea cumplida, de haber logrado el objetivo, rían y lloren, disfruten, la lucha siempre pagó”. Invitó a todo el que quiera sumarse a la comisión de cara al “segundo tiempo de esta batalla” y afirmó que “si esto sigue así en poco tiempo 135 artículos de la LUC ya no estarán en el ordenamiento jurídico nacional y será un logro del pueblo uruguayo”.

“No se si dimensionamos el logro, pero implica casi cuatro [estadios] Maracaná llenos”, comparó el sindicalista y en medio de aplausos de los militantes que se arrimaron a la sede del PIT-CNT, previo a que la caravana con las firmas parta a las 15.00 horas a la Corte Electoral, dijo que “cuando todo faltaba lo que sobraba fue amor”.

Leé más sobre esto: Se alcanzaron más de 700.000 firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la LUC

“Acá si algo sobró es amor, afecto por el compañero, compromiso por el que está al lado, créanme que todos los que estamos acá atrás tenemos el alma en la mano, conmovidos por lo que han sido capaces de hacer miles de hombres y mujeres que lo único que tenían era una lapicera y almohadilla, salieron a dar la pelea más pacífica y potente que puede dar un pueblo cuando está en contra de una ley”, aseguró.

Además de destacar el rol de los militantes, Pereira se refirió a quienes decidieron no firmar pero “nos respetaron en toda la campaña, nos escucharon, leyeron el material”, porque a su entender “esta no fue una campaña de eslogan, utilizamos el articulado de la ley, el formato de legislación que no queremos, utilizamos fundamentos y argumentos potentes. En esta línea también remarcó la participación de sectores del Partido Colorado y el Partido Nacional que se unieron a la campaña.

Pereira se refirió a la próxima etapa que se inicia luego de presentadas las firmas. “Hoy empieza el segundo tiempo del partido y hay que jugarlo con la misma actitud, hablando con todos, sin levantar muros, colocando argumentos y firmeza, pero sobre todo colocando ternura a una propuesta que defiende a los más débiles, que no quiere dejar que en el Uruguay se legisle que con tan poca calidad democrática”.

Señaló que “el segundo tiempo” se llevará adelante con “energía y firmeza, pero sin adjetivos, sin insultos ni descalificaciones. La disputa es con una ley que es pésima, defendemos la democracia representativa, la que se designa en el Parlamento nacional, pero también defendemos la democracia directa, la que surge de la voluntad del pueblo uruguayo”.

Pereira resumió que la próxima etapa se tratará de informar, advirtió que ya se han distribuido seis millones de ejemplares del material elaborado por la comisión y en este sentido remarcó que “la gente sabe más de la LUC por la campaña que hicimos que por la discusión en el Senado que fue pobre y sin preguntas a las organizaciones sociales”.