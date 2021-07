No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Unas horas después de iniciada la interpelación a los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, representantes de los partidos integrantes de la coalición de gobierno dieron sus primeras apreciaciones en una conferencia de prensa sobre el intercambio en el recinto parlamentario.

El senador nacionalista Sergio Botana sostuvo que se estaba asistiendo a una interpelación que “ya no tiene razón de ser, que no la tuvo nunca”, pero “mucho menos con los resultados a la vista”, en referencia a la disminución de los indicadores vinculados al coronavirus que Uruguay viene registrando en las últimas semanas. “Si esos resultados contundentes ya no contestaban lo que el interpelante quería consultar, lo contestaron los señores ministros que con contundencia demostraron la acción de un gobierno que actuó desde un primer momento con la más absoluta responsabilidad, que dio certezas, que puso todos los medios materiales y humanos a disposición del combate de este cruel flagelo”, apuntó.

Botana remarcó que el gobierno “no escatimó un solo recurso” y eso quedó claro en las intervenciones de los ministros. Según dijo, se trata de un gobierno que “cuidó a los uruguayos para adelante, gastó todo lo que tenía que gastar y se reserva recursos para el futuro”.

Para Botana, el miembro interpelante, Daniel Olesker, quiere que el gobierno gaste en una economía paralizada “cuando Uruguay debe invertir en reactivación. Eso es lo que nos ha quedado absolutamente claro después de toda esta jornada parlamentaria. Si fuéramos gente absolutamente seria deberíamos terminar en este instante”, sentenció.

En la misma línea opinó el senador colorado Tabaré Viera, quien aseguró que las primeras respuestas de Arbeleche y Salinas han sido “claras y contundentes” y quedó “ya demostrado” que se trata de “una interpelación hecha con un sentido político de tratar de terminar de conformar un relato absolutamente falaz, donde el intento es desgastar al gobierno”.

A su turno, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que en la interpelación quedará en claro que se trata de un “gobierno serio, responsable, que ha tomado las medidas adecuadas”. Asimismo, dijo, “también quedará bien claro lo miserable de querer utilizar 5.700 fallecimientos que a todos nos duelen, para llevar agua para un molino político. Es de una mezquindad pocas veces vista”.