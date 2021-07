No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Uruguay estudia y trabaja. Hay una estrategia dinámica, coherente, equilibrada, integral, oportuna y eficaz” de respuesta al coronavirus, expresó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como corolario de una exposición de una hora en la interpelación que está realizando el Frente Amplio (FA) en el Parlamento. Luego de la respuesta del gobierno al tema sanitario, comenzó a hablar la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para referirse a esta otra área.

Salinas se apoyó en una presentación sobre la vacunación del subsecretario José Luis Satdjian para afirmar que los datos comparativos “dan por tierra las hipótesis insinuadas” por el miembro interpelante, el senador frenteamplista Daniel Olesker. En distintas partes de la alocución, tanto el ministro como el subsecretario mostraron cifras sobre mortalidad general por país, letalidad del virus, porcentaje de vacunados y más, donde Uruguay se ubicaba en los puestos más privilegiados.

La importancia de la variante P1

“Es una crisis no anunciada, no había un escenario de contingencia a nivel de la Organización Mundial de la Salud [OMS]”, comenzó repasando Salinas. Mencionó el paquete de medidas desplegadas y señaló que se debió mejorar el primer nivel de atención y en particular las consultas telefónicas, “un gran debe del gobierno anterior para el sector público”. A su vez, defendió lo hecho en materia de “vigilancia y diagnóstico” del virus.

Luego, se refirió al ingreso, a mitad de febrero, de la variante P1 como un factor predominante para entender lo que sucedió en los meses siguientes, y apuntó que sólo Uruguay y Brasil tienen 100% de cobertura de esta variante más peligrosa.

Explicó que tras el ingreso de la P1, “se observa un decrecimiento de la movilidad y un incremento de casos, son curvas que se cruzan el 26 de marzo”. Agregó al respecto: “Tuvimos que soportar un tema muy severo (la variante) y dejamos el cuero, estamos en torno a mejorar la situación”. Repasó que ha bajado el índice de transmisibilidad de manera notoria en las últimas semanas.

Tras mostrar distintas gráficas y ránkings sobre mortalidad a nivel mundial por el coronavirus, afirmó: “comparen con los que quieran”, para luego mofarse de la expresión “gráfica de la vergüenza” que había utilizado Olesker. También destacó que con estos números Uruguay estaría entre los países más destacadas de Europa, y remarcó que en este continente no tuvieron la variante P1 “ni tienen a Brasil de vecino”.

Vacunación de embarazadas

Satdjian se refirió a la campaña y los resultados de la vacunación. Al día de hoy en el continente sólo Uruguay y China superan el 50% de inmunización de la población, y nuestro país está “en los primeros lugares del mundo”, subrayó.

Luego se refirió a la política de “ir a buscar a algunos colectivos” para vacunarse, y detalló lo ocurrido con las embarazadas, cuestión que había generado críticas de la oposición. Recordó que en marzo de 2020 la OMS “decía que no había evidencia” de que esta fuera una población de más riesgo y en abril de 2021 “no recomendó la vacunación”.

Sostuvo que pese a esto, Uruguay continuó analizando el tema y el 5 de mayo, tras una reunión con la Sociedad de Ginecotocología, se cambió la política y se empezó a “dar prioridad” a las embarazadas para la vacunación. Señaló que al día de hoy 75% ya está vacunado y el restante 25% “no ha solicitado agenda: las llamamos y en algún caso obtuvimos como respuesta que su ginecólogo no lo recomienda, lo que nos preocupa”.

Por otra parte, sobre la población general, Satdjian destacó que hoy “85% está dentro del sistema”, es decir que ya se vacunó, está agendado o en espera.

Multas

Salinas destacó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se encargó del control del cumplimiento de los protocolos sanitarios, al tiempo que respondió más de un centenar de pedidos de informes de legisladores y de pedidos de acceso a la información pública. También mencionó que desde enero, en virtud de los temas sanitarios, emitió 28 decretos, 22 resoluciones y 28 ordenanzas. “Esto habla del dinamismo”, subrayó.

A su vez, presentó datos sobre las multas que ha aplicado hasta ahora el Ministerio de Salud Pública, que totalizan 85 y suman 14,1 millones de pesos. Informó que hay 35 “en proceso” por 8,4 millones de pesos; 29 “multas sugeridas” por 4,6 millones de pesos; 14 “resoluciones” por 1,7 millones de pesos y tres multas en observación.

También dijo de forma vehemente que “a ningún uruguayo le faltó un medicamento”, tras lo que golpeó la mesa, y se quejó de que se pretenda instalar una “falsa dicotomía” entre la respuesta en salud y en economía. “Nunca faltó un recurso del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer frente a la pandemia, siempre hubo sinergia”, manifestó.