La Comisión Prorreferéndum entregó a la Corte Electoral este jueves 797.261 adhesiones para llevar adelante un referéndum y derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Ahora comienza el proceso de revisión y certificación de cada una de las papeletas y por ley la Corte tiene 150 días hábiles para presentar el resultado y confirmar si se llegó a la cantidad necesaria, teniendo en cuenta que se entregaron el 8 de julio deberán pronunciarse los primeros días de febrero de 2022.

Este viernes el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach explicó en Primera mañana de la radio El Espectador en qué consiste el procedimiento de los próximos meses. “Lo primero que hace la Corte es numerar las papeletas, porque en el acta que hizo la Corte se establece cuánto declaran los promotores, pero la Corte debe ponerle un número a cada una. Eso cumple dos funciones: aparte de saber cuántas se presentaron, ese número luego va a formar parte de la trazabilidad de qué es lo que sucedió con cada una. Una vez numeradas, se ingresan al sistema informático se cotejan las impresiones digitales con las huellas para ver si la persona que estampó la huella es la misma que tenemos archivada”.

Klappenbach aclaró que este procedimiento se puede confundir con el de la reforma constitucional, en el cual no te cotejan las huellas, sino las firmas. En este caso, lo que se validará es que la huella impresa en la papeleta coincida con la del archivo de la Corte.

Esa tarea estará a cargo de una dupla de funcionarios integrada por un técnico dactilógrafo y un idóneo dactilógrafo. Analizarán papeleta por papeleta de forma manual para hacer la comparación entre los archivos: “Es un trabajo bastante exigente y muy técnico”, acotó el ministro de la Corte. Remarcó que la ley establece ese plazo de tiempo “tan amplio” porque “es una tarea técnicamente muy detallista”.

Agregó que los motivos por los que una papeleta puede ser rechazada es que la persona no esté habilitada, por ejemplo por no haber votado en más de dos elecciones, porque no coincide la impresión digital con el archivo, o porque es deficiente la captura de la impresión digital y no se puede leer ninguna de las figuras que definen la comparación. En el caso de que una persona haya firmado más de una papeleta, se tomará en cuenta una sola y el resto se rechazarán.

Si se aprueba el recurso, la Corte tiene 120 días hábiles para llamar a referéndum, es decir sobre mediados de julio de 2022, si se toman los máximos de plazos establecidos. El acto eleccionario será específico y obligatorio y la ciudadanía debe expresarse por sí o por no para derogar los artículos en cuestión. Al ingresar al cuarto secreto, el votante se va a encontrar con dos hojas: una para votar por sí al recurso presentado y otra por no. Gana la opción que haya tenido más votos, por mayoría simple. En definitiva, el sí para ganar tiene que superar en votos al no y a los votos en blanco.

Error de impresión en la papeleta

En redes sociales se viralizó el hecho de que en muchas de las papeleta presentadas hay un error de impresión en el número que hace referencia a la ley que regula el proceso de referéndum, en lugar de decir 17.244 dicen 17.224, que es el número de la ley de acuerdo de extradición con Francia.

El ministro de la Corte Electoral José Ignacio Korzeniak, aclaró este viernes en Informativo Sarandí que el tema “no tiene ninguna relevancia”. “La Comisión [Prorreferéndum] en el momento en que diseñó la papeleta y la empezó a distribuir, advirtió a la Corte que había habido un error de imprenta, se había trabucado un número de la ley. La Corte Electoral entendió que era un error de imprenta y no iba a tener ninguna relevancia. Es un tema que ya fue laudado por la Corte hace mucho tiempo”.

Korzeniak explicó que el mismo criterio se toma cuando hay errores de imprenta en la hoja de votación. “Se supone que es irrelevante porque todo el mundo sabe lo que firma”, dijo el ministro, y agregó que el error además está en una ley de procedimiento, no en la que se quiere llevar a referéndum, restándole importancia al hecho.