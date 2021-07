No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinó este miércoles sobre la decisión de la Junta Departamental de aplazar por dos semanas más la discusión sobre la habilitación a la intendencia a contraer un crédito de 80 millones de dólares a pagar en 20 años y con un período de gracia de dos.

El Frente Amplio (FA), que gobierna en el departamento, tiene 20 ediles y necesita el voto de un opositor para lograr la aprobación del crédito. El Partido Colorado tiene un edil y el Partido Nacional (PN) tiene diez, pero en este último hay posturas divergentes entre los sectores.

“Hemos trabajado mucho con este tipo de financiación para las obras, lo que pasó ahora es que si bien es cierto que hay ediles de la oposición dispuestos a votar, nos vienen pidiendo postergación para profundizar un poco más”, dijo Orsi en diálogo con Primera Mañana, de la radio El Espectador.

Tal como informó la diaria, el sector del PN liderado por el diputado Sebastián Andújar acompaña la postergación de la discusión, ya que, entre otros motivos, se busca conocer más detalles sobre el destino del dinero del crédito y analizan presentar alguna propuesta concreta a la Intendencia de Canelones.

Diversas fuentes nacionalistas consultadas por la diaria habían indicado que desde Presidencia existen intentos de negociar con el FA para llegar a acuerdos y garantizar que esa fuerza política dé sus votos para aprobar créditos a otras comunas, como Rocha o Río Negro. Las fuentes explicaron que el tema “ha tomado dimensiones nacionales”.

En esta línea también se expresó Orsi. “La política juega su papel, las fichas se juegan en todo el país ahí; si bien no pasa lo mismo en todos lados, hay como un ojo puesto por parte de las autoridades partidarias a nivel nacional de cómo se mueven las fichas. Hablamos entre los intendentes y sabemos lo importante que es conseguir este tipo de fondos”, admitió.

Según opinó, “cuantos más apoyos se consiga, mejor; el fideicomiso anterior lo tuvimos con 24 votos. Si bien es cierto que no cambia mucho -se aprueba o no se aprueba, es bien simple-, a la hora de aterrizar en los municipios te da otra tranquilidad, porque el clima político es trascendente. La obra la hacés igual, los planes los podés llevar adelante igual, pero el respaldo para nosotros [importa], no basta tener una mayoría ajustada”.

Según comentó el intendente, “el clima político nacional y de relacionamiento interpartidario no está en el mejor de los momentos”. Agregó que más allá del tema de la gestión vinculado con el fideicomiso, es decir, “si la obra conviene”, también está “el ajedrez político”. En este sentido reiteró que “el clima nacional o el relacionamiento entre el FA y la coalición multicolor no es el mejor como para que estas cosas se procesen rápido y de forma clara. Enfrentamiento siempre va a haber; sin embargo, existen mesas en las que uno se sienta a acordar cuáles son los límites. Encuentro difícil eso hoy, no veo que haya este tipo de espacio de pautas, se trabaja más sobre códigos que sobre otra cosa”.

Orsi dijo que la reunión de la bancada departamental de la oposición, que se llevó a cabo el 23 de junio con el objetivo de coordinar acciones para una estrategia común electoral, no se explica, a su entender, sólo por este tema, pero marca la tónica y permea todo lo que es el debate más vinculado a la gestión”.