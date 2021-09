En las primeras horas de este lunes y tras conocerse que Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el presidente argentino habló desde el comando electoral del Frente de Todos.

Acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el diputado Máximo Kirchner, y los candidatos a diputados por Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, el mandatario reconoció la derrota electoral y dijo que “nada es más importante que escuchar al pueblo”. “Cuando el pueblo se expresa, para nosotros es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta, y que acatamos. Hoy el pueblo se expresó y se expresó en una situación muy especial, porque estuvimos viviendo en una pandemia que nos complica mucho la vida”, agregó.

“Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, y escuchamos el veredicto del pueblo, lo escuchamos con respeto y con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos, y además, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes”, aseguró el mandatario.

Fernández dijo que “a partir de mañana vamos a prestarle atención y resolver el problema que la gente nos confía”. “Todos los que estamos aquí solo queremos la felicidad de nuestro pueblo y hemos trabajado denodadamente por eso, pero seguramente ha sido insuficiente, y por eso, seguramente no nos han acompañado del modo que hubiéramos querido que nos acompañen”, añadió.

El presidente argentino dijo que “esta enorme encuesta” que son la PASO “son un dato que vamos a considerar” y expresó que “a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre [cuando se realizarán las elecciones parciales parlamentarias] los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos de que estamos enfrente a dos modelos de país: un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado”.

“La campaña acaba de empezar. Tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla porque tenemos un compromiso con la Argentina y porque el país necesita no volver atrás”, sostuvo en su discurso.

Tras el discurso, el mandatario tuiteó: “Estamos ante dos modelos de país, uno incluye a todas y todos y otro posterga a millones. Hay una Argentina por construir con justicia social, producción, educación y salud pública. Redoblaremos el esfuerzo que venimos haciendo para, en noviembre, dar vuelta esta historia”.

Estamos ante dos modelos de país, uno incluye a todas y todos y otro posterga a millones. Hay una Argentina por construir con justicia social, producción, educación y salud pública.



Redoblaremos el esfuerzo que venimos haciendo para, en noviembre, dar vuelta esta historia. — Alberto Fernández (@alferdez) September 13, 2021

Y luego escribió: “A quienes nos han acompañado, les agradecemos por la pujanza. Necesitamos de todo su apoyo y militancia para seguir construyendo la vida que queremos. Solo queremos la felicidad de nuestro pueblo y no bajaremos los brazos hasta volver a poner el país de pie”.