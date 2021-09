Cabildo Abierto (CA) tomó la definición de no avanzar en la discusión del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos en tanto no se ponga a votación la nueva integración de la Corte Electoral para que ingrese un representante suyo. Esta postura del partido liderado por Guido Manini Ríos provocó discrepancias en otras tiendas políticas de la coalición de gobierno, como el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), que entienden que es un “error” emparentar ambos temas y trabar la discusión.

En la Comisión Especial con Fines Legislativos para Estudiar el Financiamiento de la Democracia –integrada por 15 diputados de todos los partidos con representación parlamentaria– se lleva a cabo la discusión en torno al proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores en la legislatura pasada, pero que no recibió la aprobación en la cámara baja. En esta nueva legislatura se tomó como referencia ese proyecto de ley, presentado por el Frente Amplio (FA) en 2017, y la idea es que todos los partidos presenten posibles artículos sustitutivos para llegar a un texto unificado y consensuado.

No obstante, según informó El Observador y confirmó la diaria, CA tomó la definición de mantenerse al margen del debate hasta que se le den los votos para ingresar con un representante a la Corte Electoral, pero la nueva integración de este organismo es motivo de negociaciones entre el oficialismo y la oposición porque se requieren los votos de dos tercios de la Asamblea General para aprobar el ingreso de los ministros.

La Corte Electoral tiene nueve integrantes y actualmente cuenta con cuatro ministros propuestos por el FA, dos por el PN y dos por el PC, más uno que es visto como neutral por todo el abanico político, que es el que preside el organismo. A partir de los resultados electorales de 2019, a CA le corresponde tener un ministro y quien debe dejar un puesto es el PC, y hay un avance en el acuerdo para votar la nueva integración, pero la designación de los ministros de la Corte Electoral forma parte de un paquete en el que también se define el plantel del Tribunal de Cuentas. Además, el FA pretende que se incluya también la designación del nuevo fiscal de Corte y de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Este conglomerado, a lo que se suma que el FA no quiere cambiar autoridades de la Corte Electoral hasta que no se termine el conteo de firmas para el referéndum, provoca la demora de la votación y, por tanto, CA reclama desde hace meses el ingreso al organismo.

El senador de CA Raúl Lozano dijo a la diaria que “hasta que la Corte Electoral no sea modificada como democráticamente lo dispuso el pueblo en la elección” no avanzará en la discusión sobre el proyecto de ley de financiación de los partidos. “Hay que esperar a que tenga la legitimidad de la representación proporcional que democráticamente se eligió y después se tomarán este tipo de cambios o soluciones en cuanto a los partidos políticos”, expresó. Según dijo, CA tomó la decisión de vincular ambos temas porque “atañen justamente a la Corte Electoral”.

No obstante, tanto desde el PN como desde el PC surgieron reparos a la postura de CA, porque entienden que ambos temas corren por caminos diferentes. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que “una cosa no tiene que ver con la otra”, y aseguró que no le parece bien “mezclar” porque son “totalmente diferentes”. Además, el diputado nacionalista Álvaro Viviano manifestó que “son dos temas que van en paralelo pero que son independientes uno del otro”. Según consideró, “sería un error” que CA siguiera en esa tónica. “Me parece que en esos términos el PN se lo debe plantear al resto de los partidos de la coalición: no se puede detener el debate y el análisis de un tema que para la democracia es tan importante”, expresó Viviano.

En cuanto a la discusión del proyecto, Rodríguez dijo que en la última sesión de la comisión “los partidos presentaron sus artículos sustitutivos”, pero “CA no presentó nada”. También manifestó que el PN “presentó un documento con consideraciones generales pero no con artículos detallados”. Finalmente, los diputados quedaron “en cotejar las modificaciones de cada uno de los partidos”. “La comisión no está trancada, está en funcionamiento. Estamos esperando otras modificaciones y viendo cómo podemos unificar el proyecto”, expresó.